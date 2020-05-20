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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:49
juristkostya написав:
Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.
В обоих случаях, читать его смысла нет.
По существу приведённых им фактов возражения есть?
Где он соврал?
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shapo
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:29
stm написав: Starikan написав:
Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.
Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении?
Не видел данные по Мюнхену и Берлину.
Если у Вас есть, приведите, пожалуйста.
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ЛАД
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:36
В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .
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Uppi
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:49
stm написав: Starikan написав:
Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.
Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении?
Вы у меня давно в игноре, поэтому не отвечу. Троллей не кормлю.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:27
shapo написав:
https://aillarionov.livejournal.com/1180056.html
Не берусь судить по весьма специальным вопросам, но обратил внимание на фразу:
Для синтеза коронавируса-суперубийцы им потребовались следующие компоненты: 30 тыс. долларов, шаблон вируса, немного дрожжей и одна неделя.
Т.о. работа швейцарцев это всё же не создание вируса с нуля, а его клонирование. Что, по-видимому, является более простой задачей. В их отчёте говорится:
Большие геномы РНК-вируса, такие как коронавирусы, являются трудоемкими для клонирования и манипуляции в хозяевах E. coli из-за размера и периодической нестабильности.
Всю статью Илларионовна и отчёт швейцарцев не читал. Не считаю себя в праве выносить суждение по вопросам, в которых явно не являюсь специалистом. А общих знаний для этого не достаточно.
Работа Ши Чжэньли «Эволюционный механизм адаптации SARS-подобных коронавирусов летучих мышей к молекулам рецептора хозяина и рискам межвидовой передачи инфекции», на мой взгляд, не тождественна созданию
вируса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:39
Uppi написав:
В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .
Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.
А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?
Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:02
shapo написав: juristkostya написав:
Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.
В обоих случаях, читать его смысла нет.
По существу приведённых им фактов возражения есть?
Где он соврал?
ещё раз: если человек систематически несёт пургу и это проверено временем - я не вижу смысла проверять по существу каждое новое его измышление.
Но если вы находите в этом смысл, пожалуйста...
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:16
shapo написав: Uppi написав:
В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .
Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.
А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?
Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок
Жильцы за кожную копейку удавятся .
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moldashavanin
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:30
moldashavanin написав: shapo написав: Uppi написав:
В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .
Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.
А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?
Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок
Жильцы за кожную копейку удавятся .
ну, ОСМД на то и существуют, чтобы эффективно собирать и рсаходовать деньги жильцов...
А у меня в ЖЭКовском доме несколько раз первый этаж мыли явной какой-то химией.
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juristkostya
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