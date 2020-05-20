Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1280128112821283 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: Сер 20 тра, 2020 19:49 juristkostya написав: Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.

В обоих случаях, читать его смысла нет. Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.В обоих случаях, читать его смысла нет.

По существу приведённых им фактов возражения есть?

Где он соврал? По существу приведённых им фактов возражения есть?Где он соврал? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3414 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:51 Starikan написав: Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках. Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.

Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? stm

Повідомлень: 2350 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 20:29 stm написав: Starikan написав: Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках. Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.

Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении?

Не видел данные по Мюнхену и Берлину.

Если у Вас есть, приведите, пожалуйста. Не видел данные по Мюнхену и Берлину.Если у Вас есть, приведите, пожалуйста. ЛАД 2 Повідомлень: 16574 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 20:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются . Uppi Повідомлень: 27 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 20:49 stm написав: Starikan написав: Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках. Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках. Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении?

Вы у меня давно в игноре, поэтому не отвечу. Троллей не кормлю. Вы у меня давно в игноре, поэтому не отвечу. Троллей не кормлю. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17286 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2729 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 21:27 shapo написав: https://aillarionov.livejournal.com/1180056.html https://aillarionov.livejournal.com/1180056.html

Не берусь судить по весьма специальным вопросам, но обратил внимание на фразу:

Для синтеза коронавируса-суперубийцы им потребовались следующие компоненты: 30 тыс. долларов, шаблон вируса , немного дрожжей и одна неделя.

Т.о. работа швейцарцев это всё же не создание вируса с нуля, а его клонирование. Что, по-видимому, является более простой задачей. В их отчёте говорится:

Большие геномы РНК-вируса, такие как коронавирусы, являются трудоемкими для клонирования и манипуляции в хозяевах E. coli из-за размера и периодической нестабильности.

Всю статью Илларионовна и отчёт швейцарцев не читал. Не считаю себя в праве выносить суждение по вопросам, в которых явно не являюсь специалистом. А общих знаний для этого не достаточно.



Работа Ши Чжэньли «Эволюционный механизм адаптации SARS-подобных коронавирусов летучих мышей к молекулам рецептора хозяина и рискам межвидовой передачи инфекции», на мой взгляд, не тождественна созданию вируса. Не берусь судить по весьма специальным вопросам, но обратил внимание на фразу:Т.о. работа швейцарцев это всё же не создание вируса с нуля, а его клонирование. Что, по-видимому, является более простой задачей. В их отчёте говорится:Всю статью Илларионовна и отчёт швейцарцев не читал. Не считаю себя в праве выносить суждение по вопросам, в которых явно не являюсь специалистом. А общих знаний для этого не достаточно.Работа Ши Чжэньли «Эволюционный механизм адаптации SARS-подобных коронавирусов летучих мышей к молекулам рецептора хозяина и рискам межвидовой передачи инфекции», на мой взгляд, не тождественнавируса. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16574 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 21:39 Uppi написав: В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются . В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .

Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.

А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?

Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3414 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 22:02 shapo написав: juristkostya написав: Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.

В обоих случаях, читать его смысла нет. Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.В обоих случаях, читать его смысла нет.

По существу приведённых им фактов возражения есть?

Где он соврал? По существу приведённых им фактов возражения есть?Где он соврал?

ещё раз: если человек систематически несёт пургу и это проверено временем - я не вижу смысла проверять по существу каждое новое его измышление.

Но если вы находите в этом смысл, пожалуйста... ещё раз: если человек систематически несёт пургу и это проверено временем - я не вижу смысла проверять по существу каждое новое его измышление.Но если вы находите в этом смысл, пожалуйста... juristkostya Повідомлень: 2950 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 863 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 22:16 shapo написав: Uppi написав: В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются . В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .

Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.

А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?

Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок



Жильцы за кожную копейку удавятся . Жильцы за кожную копейку удавятся . moldashavanin

Повідомлень: 598 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 22:30 moldashavanin написав: shapo написав: Uppi написав: В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются . В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .

Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.

А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?

Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок Судя по отмене карантинных мер никакой вирус в Киеве не свирепствует.А то что не моют и не дезинфицируют подьезды так кто же за это заплатит, Кличко из своего кармана?Хожу сейчас очень мало, но парки уже открыты (сужу по Ботсаду на Бастионной) и в них куча народу без масок



Жильцы за кожную копейку удавятся . Жильцы за кожную копейку удавятся .

ну, ОСМД на то и существуют, чтобы эффективно собирать и рсаходовать деньги жильцов...

А у меня в ЖЭКовском доме несколько раз первый этаж мыли явной какой-то химией. ну, ОСМД на то и существуют, чтобы эффективно собирать и рсаходовать деньги жильцов...А у меня в ЖЭКовском доме несколько раз первый этаж мыли явной какой-то химией. juristkostya Повідомлень: 2950 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 863 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1280128112821283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 20 тра, 2020 18:45