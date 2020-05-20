Додано: Сер 20 тра, 2020 23:35

juristkostya написав: stm написав: Это просто в Германии первыми сделали предположение глядя на что-то специфическое, а потом опубликовали.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31025-4/fulltext Это просто в Германии первыми сделали предположение глядя на что-то специфическое, а потом опубликовали.

вам же русским языком сказали: не путайте эффективность лечения с эффективностью профилактики. Принципиально разные механизмы. вам же русским языком сказали: не путайте эффективность лечения с эффективностью профилактики. Принципиально разные механизмы.

Кость, я в курсе что лечение это тоцилизумаб/ремдесевир он же. Впервые тоцилизумаб дали в Неаполе, взяли 11 пациентов которые были уже 2 ногами на том свете, но произошло чудо чудесное и 4 из 4 на ИВЛ пошли на поправку, а остальные до ИВЛ даже не дошли хотя их (ИВЛ) не хватало11 из 11 - это уже статисту было ясно что "хорошее пальто". БЦЖ во взрослом возрасте я не слышала о вакцинах, а Вы? Но факт что в странах с вакцинированием смертность не просто меньше, а значительно меньше на лицо. И да, если Вы сердечник или онко, то БЦЖ прививка не защитит. Это самая опасная группа и когда вирус проберется в палату с такими больными, то это мягко скажу плохо. Но Вы имеете право на собственное, отличное от этого мнение, мне не жалко