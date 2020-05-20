juristkostya написав:Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен. В обоих случаях, читать его смысла нет.
По существу приведённых им фактов возражения есть? Где он соврал?
ещё раз: если человек систематически несёт пургу и это проверено временем - я не вижу смысла проверять по существу каждое новое его измышление. Но если вы находите в этом смысл, пожалуйста...
Понятно. В отличие от вас я не специалист в эпидемиологии и не перерабатываю такой массив инфы по развитию эпидемии как Илларионов, поэтому не вижу смысла клеить ярлыки пока не увижу в чем конкретно он приврал
shapo написав:В отличие от вас я не специалист в эпидемиологии и не перерабатываю такой массив инфы по развитию эпидемии как Илларионов, поэтому не вижу смысла клеить ярлыки пока не увижу в чем конкретно он приврал
есть очень доступный для неспециалиста способ: берёте его "аналитику" нескольколетней давности - и быстро убеждаетесь, что нифига не подтвердилось временем. И не нужно быть специалистом в эпидемиологии
shapo написав:В отличие от вас я не специалист в эпидемиологии и не перерабатываю такой массив инфы по развитию эпидемии как Илларионов, поэтому не вижу смысла клеить ярлыки пока не увижу в чем конкретно он приврал
есть очень доступный для неспециалиста способ: берёте его "аналитику" нескольколетней давности - и быстро убеждаетесь, что нифига не подтвердилось временем. И не нужно быть специалистом в эпидемиологии
Что значит "не подтвердилась аналитика"? Он что, Нострадамусом работает?
вам же русским языком сказали: не путайте эффективность лечения с эффективностью профилактики. Принципиально разные механизмы.
Кость, я в курсе что лечение это тоцилизумаб/ремдесевир он же. Впервые тоцилизумаб дали в Неаполе, взяли 11 пациентов которые были уже 2 ногами на том свете, но произошло чудо чудесное и 4 из 4 на ИВЛ пошли на поправку, а остальные до ИВЛ даже не дошли хотя их (ИВЛ) не хватало 11 из 11 - это уже статисту было ясно что "хорошее пальто". БЦЖ во взрослом возрасте я не слышала о вакцинах, а Вы? Но факт что в странах с вакцинированием смертность не просто меньше, а значительно меньше на лицо. И да, если Вы сердечник или онко, то БЦЖ прививка не защитит. Это самая опасная группа и когда вирус проберется в палату с такими больными, то это мягко скажу плохо. Но Вы имеете право на собственное, отличное от этого мнение, мне не жалко