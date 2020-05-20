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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1281128212831284

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Польщі спалахнув скандал навколо масок, які привезла з Китаю українська "Мрія"
https://www.unian.ua/world/v-polshchi-spalahnuv-skandal-navkolo-masok-yaki-privezla-z-kitayu-ukrajinska-mriya-novini-svitu-11005058.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:02

  juristkostya написав:ну, ОСМД на то и существуют, чтобы эффективно собирать и рсаходовать деньги жильцов...
А у меня в ЖЭКовском доме несколько раз первый этаж мыли явной какой-то химией.

Моя управляющая компания которая бывший ЖЕК вывесила в подьезде график дезинфекции чуть ли не через день, но явно ничего не делали ни разу
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:05

  juristkostya написав:
  shapo написав:
  juristkostya написав:Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.
В обоих случаях, читать его смысла нет.

По существу приведённых им фактов возражения есть?
Где он соврал?

ещё раз: если человек систематически несёт пургу и это проверено временем - я не вижу смысла проверять по существу каждое новое его измышление.
Но если вы находите в этом смысл, пожалуйста...

Понятно.
В отличие от вас я не специалист в эпидемиологии и не перерабатываю такой массив инфы по развитию эпидемии как Илларионов, поэтому не вижу смысла клеить ярлыки пока не увижу в чем конкретно он приврал
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:11

  ЛАД написав:
  stm написав:
  Starikan написав:Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.

Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? ;)

Не видел данные по Мюнхену и Берлину.
Если у Вас есть, приведите, пожалуйста.

Это просто в Германии первыми сделали предположение глядя на что-то специфическое, а потом опубликовали.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31025-4/fulltext
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:В отличие от вас я не специалист в эпидемиологии и не перерабатываю такой массив инфы по развитию эпидемии как Илларионов, поэтому не вижу смысла клеить ярлыки пока не увижу в чем конкретно он приврал
есть очень доступный для неспециалиста способ: берёте его "аналитику" нескольколетней давности - и быстро убеждаетесь, что нифига не подтвердилось временем. И не нужно быть специалистом в эпидемиологии :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:21

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Не видел данные по Мюнхену и Берлину.
Если у Вас есть, приведите, пожалуйста.

Это просто в Германии первыми сделали предположение глядя на что-то специфическое, а потом опубликовали.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31025-4/fulltext

вам же русским языком сказали: не путайте эффективность лечения с эффективностью профилактики. Принципиально разные механизмы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:26

  juristkostya написав:
  shapo написав:В отличие от вас я не специалист в эпидемиологии и не перерабатываю такой массив инфы по развитию эпидемии как Илларионов, поэтому не вижу смысла клеить ярлыки пока не увижу в чем конкретно он приврал
есть очень доступный для неспециалиста способ: берёте его "аналитику" нескольколетней давности - и быстро убеждаетесь, что нифига не подтвердилось временем. И не нужно быть специалистом в эпидемиологии :-)

Что значит "не подтвердилась аналитика"?
Он что, Нострадамусом работает?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:34

  shapo написав:Что значит "не подтвердилась аналитика"?
Он что, Нострадамусом работает?

да, он пытается строить модели. Модели должны быть применимы на относительно длительном отрезке времени. Соответственно, по прошествии времени мы можем видеть, что модель не работает. Очень наглядно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:35

  juristkostya написав:
  stm написав:Это просто в Германии первыми сделали предположение глядя на что-то специфическое, а потом опубликовали.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31025-4/fulltext

вам же русским языком сказали: не путайте эффективность лечения с эффективностью профилактики. Принципиально разные механизмы.

Кость, я в курсе что лечение это тоцилизумаб/ремдесевир он же. Впервые тоцилизумаб дали в Неаполе, взяли 11 пациентов которые были уже 2 ногами на том свете, но произошло чудо чудесное и 4 из 4 на ИВЛ пошли на поправку, а остальные до ИВЛ даже не дошли хотя их (ИВЛ) не хватало :) 11 из 11 - это уже статисту было ясно что "хорошее пальто". БЦЖ во взрослом возрасте я не слышала о вакцинах, а Вы? Но факт что в странах с вакцинированием смертность не просто меньше, а значительно меньше на лицо. И да, если Вы сердечник или онко, то БЦЖ прививка не защитит. Это самая опасная группа и когда вирус проберется в палату с такими больными, то это мягко скажу плохо. Но Вы имеете право на собственное, отличное от этого мнение, мне не жалко :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:40

  juristkostya написав:
  shapo написав:Что значит "не подтвердилась аналитика"?
Он что, Нострадамусом работает?

да, он пытается строить модели. Модели должны быть применимы на относительно длительном отрезке времени. Соответственно, по прошествии времени мы можем видеть, что модель не работает. Очень наглядно.

Мы, видимо, разных Илларионовых смотрим. Из того что я видел никаких моделей, да ещё и на будущее не видел. Только перечисление свершившихся событий как и в этом описании развития эпидемии
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