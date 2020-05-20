SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated vs Unvaccinated Young Adults
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Серьезное исследование не подтверждает теорию о том, что вакцина БЦЖ дает какой-то положительный эффект и якобы защищает от заражения (тяжелого течения заб-ния) COVID19
SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated vs Unvaccinated Young Adults
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:55
Очередной полит-хайп типа "если что-то не сертифицировано в ЕС, значит, г-но".
Если полякам не нравятся китайские респираторы, пусть делают их сами. По всем правилам ЕС. По 20 евро штука.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:57
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:01
ну не верит у нас народ в вирус. и всё тут.
"побоялись" немного и баста, нас не запугаешь
а если ещё и транспорт запустят всякий....
эх, пустят нас пашведски
хотя, мож с этим связано
В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
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