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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Серьезное исследование не подтверждает теорию о том, что вакцина БЦЖ дает какой-то положительный эффект и якобы защищает от заражения (тяжелого течения заб-ния) COVID19
SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated vs Unvaccinated Young Adults
https://jamanetwork.com/journals/jama/f ... le/2766182
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:55

  varlo написав:В Польщі спалахнув скандал навколо масок, які привезла з Китаю українська "Мрія"
https://www.unian.ua/world/v-polshchi-spalahnuv-skandal-navkolo-masok-yaki-privezla-z-kitayu-ukrajinska-mriya-novini-svitu-11005058.html

Очередной полит-хайп типа "если что-то не сертифицировано в ЕС, значит, г-но".
Если полякам не нравятся китайские респираторы, пусть делают их сами. По всем правилам ЕС. По 20 евро штука.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:57

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... oser=false
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:01

  freeze написав:Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.


ну не верит у нас народ в вирус. и всё тут.
"побоялись" немного и баста, нас не запугаешь :mrgreen:
а если ещё и транспорт запустят всякий....

эх, пустят нас пашведски :mrgreen:

хотя, мож с этим связано

В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
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