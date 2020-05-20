Додано: Чет 21 тра, 2020 08:53

Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.

Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.