SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated vs Unvaccinated Young Adults
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Серьезное исследование не подтверждает теорию о том, что вакцина БЦЖ дает какой-то положительный эффект и якобы защищает от заражения (тяжелого течения заб-ния) COVID19
SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated vs Unvaccinated Young Adults
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:55
Очередной полит-хайп типа "если что-то не сертифицировано в ЕС, значит, г-но".
Если полякам не нравятся китайские респираторы, пусть делают их сами. По всем правилам ЕС. По 20 евро штука.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:57
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:01
ну не верит у нас народ в вирус. и всё тут.
"побоялись" немного и баста, нас не запугаешь
а если ещё и транспорт запустят всякий....
эх, пустят нас пашведски
хотя, мож с этим связано
В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:14
Сьогоднішню цифру слід пов'язувати із подіями двотижневої давності, а не з тим скільки на думку міністра зроблено вчора тестів. Відставання у результатах тестування,нетестуванні плюс загальний розслабон.
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:17
Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:26
плюс не забываем о потребностях пенсионного фонда!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:28
люди конкретно расслабились где-то с 10-11 числа. Так что все логично. После запуска метро и прочего транспорта на 1 тысячу выйдем не позже 10 июня. Хотя это поначалу можно будет отрегулировать числом тестов...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 788 випадків;
Волинська область — 698 випадків;
Дніпропетровська область — 856 випадків;
Донецька область — 138 випадків;
Житомирська область — 589 випадків;
Закарпатська область — 964 випадки;
Запорізька область — 398 випадків;
Івано-Франківська область — 1257 випадків;
Кіровоградська область — 455 випадків;
м. Київ — 2475 випадків;
Київська область — 1316 випадків;
Львівська область — 1175 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 274 випадки;
Одеська область — 806 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1287 випадків;
Сумська область — 165 випадки;
Тернопільська область — 1098 випадків;
Харківська область — 851 випадок;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 294 випадки;
Чернівецька область — 2842 випадки;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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