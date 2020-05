Додано: Чет 21 тра, 2020 09:26

freeze написав: 19yuriy91 написав: В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов



Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать



плюс не забываем о потребностях пенсионного фонда! плюс не забываем о потребностях пенсионного фонда!

