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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1283128412851286>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Серьезное исследование не подтверждает теорию о том, что вакцина БЦЖ дает какой-то положительный эффект и якобы защищает от заражения (тяжелого течения заб-ния) COVID19
SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated vs Unvaccinated Young Adults
https://jamanetwork.com/journals/jama/f ... le/2766182
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:55

  varlo написав:В Польщі спалахнув скандал навколо масок, які привезла з Китаю українська "Мрія"
https://www.unian.ua/world/v-polshchi-spalahnuv-skandal-navkolo-masok-yaki-privezla-z-kitayu-ukrajinska-mriya-novini-svitu-11005058.html

Очередной полит-хайп типа "если что-то не сертифицировано в ЕС, значит, г-но".
Если полякам не нравятся китайские респираторы, пусть делают их сами. По всем правилам ЕС. По 20 евро штука.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:57

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... oser=false
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:01

  freeze написав:Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.


ну не верит у нас народ в вирус. и всё тут.
"побоялись" немного и баста, нас не запугаешь :mrgreen:
а если ещё и транспорт запустят всякий....

эх, пустят нас пашведски :mrgreen:

хотя, мож с этим связано

В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:14

Сьогоднішню цифру слід пов'язувати із подіями двотижневої давності, а не з тим скільки на думку міністра зроблено вчора тестів. Відставання у результатах тестування,нетестуванні плюс загальний розслабон.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:17

  19yuriy91 написав:В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов


Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:26

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов


Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать :mrgreen:


плюс не забываем о потребностях пенсионного фонда!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:28

  freeze написав:Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.


люди конкретно расслабились где-то с 10-11 числа. Так что все логично. После запуска метро и прочего транспорта на 1 тысячу выйдем не позже 10 июня. Хотя это поначалу можно будет отрегулировать числом тестов...
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 788 випадків;
Волинська область — 698 випадків;
Дніпропетровська область — 856 випадків;
Донецька область — 138 випадків;
Житомирська область — 589 випадків;
Закарпатська область — 964 випадки;
Запорізька область — 398 випадків;
Івано-Франківська область — 1257 випадків;
Кіровоградська область — 455 випадків;
м. Київ — 2475 випадків;
Київська область — 1316 випадків;
Львівська область — 1175 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 274 випадки;
Одеська область — 806 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1287 випадків;
Сумська область — 165 випадки;
Тернопільська область — 1098 випадків;
Харківська область — 851 випадок;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 294 випадки;
Чернівецька область — 2842 випадки;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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