Додано: Чет 21 тра, 2020 09:30

Кстати вчера всеобщими мировыми усилиями больше + 100 000 новых заболевших сделали.



Если так дальше пойдёт, то уже начинаю размышлять как обозначить новый этап - вместо "серых будней пандемии".

Наверное, сделаю заготовку - "этап - восхождение с плато". Поэтично звучит, как у Лао-Цзы.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.