19yuriy91 написав:В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать
с самого начала нужно было делать все с умом а не задними числами и с кучею косяков . Ждать когда начнется критическая ситуация и действовать а не верещать , как истеричная тетка .
zokibada написав:Серьезное исследование не подтверждает теорию о том, что вакцина БЦЖ дает какой-то положительный эффект и якобы защищает от заражения (тяжелого течения заб-ния) COVID19 SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated vs Unvaccinated Young Adults https://jamanetwork.com/journals/jama/f ... le/2766182
Ну - не зовсім так однозначно : ... обмежена кількість важких випадків не дозволяє зробити висновок про зв’язок між колишньою вакцинацією БЦЖ та тяжкістю захворювання...