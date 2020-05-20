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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1283128412851286

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:30

Кстати вчера всеобщими мировыми усилиями больше + 100 000 новых заболевших сделали.

Если так дальше пойдёт, то уже начинаю размышлять как обозначить новый этап - вместо "серых будней пандемии".
Наверное, сделаю заготовку - "этап - восхождение с плато". Поэтично звучит, как у Лао-Цзы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:Только перечисление свершившихся событий
ну, тогда можете заняться проверкой этих "свершившихся событий" на достоверность.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Если так дальше пойдёт, то уже начинаю размышлять как обозначить новый этап - вместо "серых будней пандемии".
новый этап начнётся, когда с вирусом проконтактирует свыше 50% населения земли. То есть, свыше 3 млрд. При нынешних темпах - не все доживут до этого этапа.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:35

  juristkostya написав:
  shapo написав:Только перечисление свершившихся событий
ну, тогда можете заняться проверкой этих "свершившихся событий" на достоверность.

Так это я вам предлагал сделать когда вы заявили что его инфа ложь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:00

с 5-й мин о карантине в штатах и его некоторых последствиях
https://www.youtube.com/watch?v=mIfWmimpsQM
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:05

  shapo написав:
  juristkostya написав:ну, тогда можете заняться проверкой этих "свершившихся событий" на достоверность.

Так это я вам предлагал сделать когда вы заявили что его инфа ложь

Я на это уже потратил достаточно своего времени. Хотел чисто по-человечески вам помочь, но если вы хотите все открытия сделать лично, как я могу быть против :-) Можно начать с изобретения огня и колеса.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:17

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов


Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать :mrgreen:


с самого начала нужно было делать все с умом а не задними числами и с кучею косяков .
Ждать когда начнется критическая ситуация и действовать а не верещать , как истеричная тетка .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:25

  zokibada написав:Серьезное исследование не подтверждает теорию о том, что вакцина БЦЖ дает какой-то положительный эффект и якобы защищает от заражения (тяжелого течения заб-ния) COVID19
SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated vs Unvaccinated Young Adults
https://jamanetwork.com/journals/jama/f ... le/2766182


Ну - не зовсім так однозначно :
... обмежена кількість важких випадків не дозволяє зробити висновок про зв’язок між колишньою вакцинацією БЦЖ та тяжкістю захворювання...
Puente
 
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Patrick

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