19yuriy91 написав:В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать
Стебаться, конечно, веселое занятие. А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил. Потому что истерика про "22 млн заболевших и 2 млн умерших в Украине" возымела обратный эффект.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил.
народ поверит любой логике, если будет видеть, что власти с ним "в одной лодке". И так несколько поколений подряд, желательно. А после президентского кортежа из 28 бронированных велосипедов и "Веллюра" - ты можешь быть кристально честным, но всё равно никто не поверит.