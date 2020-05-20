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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1284128512861287

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:
  moldashavanin написав:Ждать когда начнется критическая ситуация

Как мудро, по-молдашавански :mrgreen:


Изучение правил дорожного движения некоторые начинают только на больничной койке после ДТП
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:35

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать :mrgreen:

Стебаться, конечно, веселое занятие.
А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил.
Потому что истерика про "22 млн заболевших и 2 млн умерших в Украине" возымела обратный эффект.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:48

  ЛАД написав:
  stm написав:
  Starikan написав:Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.

Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? ;)

Не видел данные по Мюнхену и Берлину.
Если у Вас есть, приведите, пожалуйста.

https://www.focus.de/gesundheit/news/co ... 81595.html
https://corona.conterra.de/?lang=de
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил.
народ поверит любой логике, если будет видеть, что власти с ним "в одной лодке". И так несколько поколений подряд, желательно.
А после президентского кортежа из 28 бронированных велосипедов и "Веллюра" - ты можешь быть кристально честным, но всё равно никто не поверит.
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