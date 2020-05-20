Додано: Чет 21 тра, 2020 14:05

freeze написав: Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.

Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа. Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.

Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський

новый лозунг " умирать от Коронавируса страшно , а от голода нет " (с) yamaМы еще не видим реальные последствия карантина это только завязка, а вот до кульминации еще далеко , шутка ли на два месяца остановить все страны.Мы только в начале возле ...опы , а там еще сколько кишки ?все как-то верят что вот вот станет лучше спрос возродиться мы начнем расти все вернется на круги своя - НЕТ товарищи - эпохе потребления пришел конец, те у кого есть заначки еще какое-то время будут их проедать на широкую ногу по старому образу жизни, а дальше будет еще больше расслаеные между бедными и богатыми да супер богатые не поменяют образ жизни а остальные забудут что такое менять телефона раз в два года и покупать лосось по скидке . Вам же власть четко сказала что работа за 6000 грн это нормально ! это нормальная зарплата ! а укладывать брусчатку за 6000 грн \мес верх блаженства и вполне себе работа ! Всем четко сказали что будут давать работу за 6000 грн ибо такой сумы достаточно даже при наличии ребенка . Работа будет не такая как кто-то хочет - тыкать пальчиками в клаву , а нормальная настоящая месить бетон, садить деревья ,ложить асфальт, облагораживать территорию, полоть картоху и свеклу . В общем за пайок будете работать. Ишь привыкли кино кафе рестораны фитнес клуб - вперед работать на стройке, вместо того что бы ходить в фитнес клубы после работы, никакого фитнеса не захочется.Это я к тому чтоМы на пороге глобального изменение парадигмы мирового потребления , потреблядство уйдет.