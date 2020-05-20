Изучение правил дорожного движения некоторые начинают только на больничной койке после ДТП
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Изучение правил дорожного движения некоторые начинают только на больничной койке после ДТП
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:35
Стебаться, конечно, веселое занятие.
А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил.
Потому что истерика про "22 млн заболевших и 2 млн умерших в Украине" возымела обратный эффект.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:48
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
народ поверит любой логике, если будет видеть, что власти с ним "в одной лодке". И так несколько поколений подряд, желательно.
А после президентского кортежа из 28 бронированных велосипедов и "Веллюра" - ты можешь быть кристально честным, но всё равно никто не поверит.
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:31
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:38
Мне кажется, всё проще.
Человек может бояться того, что видит. Вирус не виден. И вообще "корона - обычный грипп (ОРВИ)".
На какое-то время можно напугать цифрами прогнозов, но если нет подтверждения ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:05
новый лозунг " умирать от Коронавируса страшно , а от голода нет " (с) yama Мы еще не видим реальные последствия карантина это только завязка, а вот до кульминации еще далеко , шутка ли на два месяца остановить все страны.
Мы только в начале возле ...опы , а там еще сколько кишки ?
все как-то верят что вот вот станет лучше спрос возродиться мы начнем расти все вернется на круги своя - НЕТ товарищи - эпохе потребления пришел конец, те у кого есть заначки еще какое-то время будут их проедать на широкую ногу по старому образу жизни, а дальше будет еще больше расслаеные между бедными и богатыми да супер богатые не поменяют образ жизни а остальные забудут что такое менять телефона раз в два года и покупать лосось по скидке . Вам же власть четко сказала что работа за 6000 грн это нормально ! это нормальная зарплата ! а укладывать брусчатку за 6000 грн \мес верх блаженства и вполне себе работа ! Всем четко сказали что будут давать работу за 6000 грн ибо такой сумы достаточно даже при наличии ребенка . Работа будет не такая как кто-то хочет - тыкать пальчиками в клаву , а нормальная настоящая месить бетон, садить деревья ,ложить асфальт, облагораживать территорию, полоть картоху и свеклу . В общем за пайок будете работать. Ишь привыкли кино кафе рестораны фитнес клуб - вперед работать на стройке, вместо того что бы ходить в фитнес клубы после работы, никакого фитнеса не захочется.
Это я к тому что не надо так радоваться жесткому карантину !
Мы на пороге глобального изменение парадигмы мирового потребления , потреблядство уйдет.
https://news.finance.ua/ua/news/-/47114 ... -zelenskyj
Востаннє редагувалось yama в Чет 21 тра, 2020 14:24, всього редагувалось 2 разів.
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:10
если убрать смайлик тогда согласен
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:13
согласен многие умрут от инфаркта сахарного диабета недостатка аппаратов для диализа , онкологии, и еще от 100 болезней еще до того как переболеют ковид
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:50
Туберкулеза и ВИЧ боятся все, хотя их возбудителя тоже не видно невооруженным глазом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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