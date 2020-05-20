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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1285128612871288>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:
  moldashavanin написав:Ждать когда начнется критическая ситуация

Как мудро, по-молдашавански :mrgreen:


Изучение правил дорожного движения некоторые начинают только на больничной койке после ДТП
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:35

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов
Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать :mrgreen:

Стебаться, конечно, веселое занятие.
А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил.
Потому что истерика про "22 млн заболевших и 2 млн умерших в Украине" возымела обратный эффект.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:48

  ЛАД написав:
  stm написав:
  Starikan написав:Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.

Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? ;)

Не видел данные по Мюнхену и Берлину.
Если у Вас есть, приведите, пожалуйста.

https://www.focus.de/gesundheit/news/co ... 81595.html
https://corona.conterra.de/?lang=de
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил.
народ поверит любой логике, если будет видеть, что власти с ним "в одной лодке". И так несколько поколений подряд, желательно.
А после президентского кортежа из 28 бронированных велосипедов и "Веллюра" - ты можешь быть кристально честным, но всё равно никто не поверит.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:31

  moldashavanin написав:......
Ждать когда начнется критическая ситуация и действовать а не верещать , как истеричная тетка .

По оценкам исследователей, около 83% случаев смерти от коронавирусов в США можно было бы избежать, если правительство ввело всеобщий карантин в стране с 1 марта.

https://kurs.com.ua/novost/178835-smertnost-ot-koronavirusa-v-ssha-mogla-bit-menshe
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:38

  Starikan написав:.......

Стебаться, конечно, веселое занятие.
А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил.
Потому что истерика про "22 млн заболевших и 2 млн умерших в Украине" возымела обратный эффект.

Мне кажется, всё проще.
Человек может бояться того, что видит. Вирус не виден. И вообще "корона - обычный грипп (ОРВИ)".
На какое-то время можно напугать цифрами прогнозов, но если нет подтверждения ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:05

  freeze написав:Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.

новый лозунг " умирать от Коронавируса страшно , а от голода нет " (с) yama :mrgreen: Мы еще не видим реальные последствия карантина это только завязка, а вот до кульминации еще далеко , шутка ли на два месяца остановить все страны.
Мы только в начале возле ...опы , а там еще сколько кишки ? :oops:
все как-то верят что вот вот станет лучше спрос возродиться мы начнем расти все вернется на круги своя - НЕТ товарищи - эпохе потребления пришел конец, те у кого есть заначки еще какое-то время будут их проедать на широкую ногу по старому образу жизни, а дальше будет еще больше расслаеные между бедными и богатыми да супер богатые не поменяют образ жизни а остальные забудут что такое менять телефона раз в два года и покупать лосось по скидке . Вам же власть четко сказала что работа за 6000 грн это нормально ! это нормальная зарплата ! а укладывать брусчатку за 6000 грн \мес верх блаженства и вполне себе работа ! Всем четко сказали что будут давать работу за 6000 грн ибо такой сумы достаточно даже при наличии ребенка . Работа будет не такая как кто-то хочет - тыкать пальчиками в клаву , а нормальная настоящая месить бетон, садить деревья ,ложить асфальт, облагораживать территорию, полоть картоху и свеклу . В общем за пайок будете работать. Ишь привыкли кино кафе рестораны фитнес клуб - вперед работать на стройке, вместо того что бы ходить в фитнес клубы после работы, никакого фитнеса не захочется.
Это я к тому что не надо так радоваться жесткому карантину !
Мы на пороге глобального изменение парадигмы мирового потребления , потреблядство уйдет.
Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський

https://news.finance.ua/ua/news/-/47114 ... -zelenskyj
Востаннє редагувалось yama в Чет 21 тра, 2020 14:24, всього редагувалось 2 разів.
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:10

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 9 361, - Степанов


Смысл столько тестов делать ? Наш народ уже не верит тестам. Народ цинично обманывали. Говорили серьёзная болезнь, а умерло всего 600 человек. Да даже если бы умерло 60 000 человек в стране за это время от коронавируса, то от инфаркта умерло всё равно больше. Вот когда будут умирать больше, чем от инфаркта, то надо будет думать :mrgreen:

если убрать смайлик тогда согласен
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:13

  juristkostya написав:
  freeze написав:Если так дальше пойдёт, то уже начинаю размышлять как обозначить новый этап - вместо "серых будней пандемии".
новый этап начнётся, когда с вирусом проконтактирует свыше 50% населения земли. То есть, свыше 3 млрд. При нынешних темпах - не все доживут до этого этапа.

согласен многие умрут от инфаркта сахарного диабета недостатка аппаратов для диализа , онкологии, и еще от 100 болезней еще до того как переболеют ковид :(

Анекдот: На похоронах - Отчего он умер? От рака? - Нет. - От сердечного приступа? - Нет, от гриппа. - От гриппа? Ну, это не страшно.
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:50

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Стебаться, конечно, веселое занятие.
А вы попробуйте сформулировать такую логику, чтобы народ поверил.
Потому что истерика про "22 млн заболевших и 2 млн умерших в Украине" возымела обратный эффект.
Мне кажется, всё проще.
Человек может бояться того, что видит. Вирус не виден. И вообще "корона - обычный грипп (ОРВИ)".
На какое-то время можно напугать цифрами прогнозов, но если нет подтверждения ...

Туберкулеза и ВИЧ боятся все, хотя их возбудителя тоже не видно невооруженным глазом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Чет 21 тра, 2020 13:43
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