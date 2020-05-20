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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1285128612871288

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:52

  yama написав:
  freeze написав:Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.
Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.

новый лозунг " умирать от Коронавируса страшно , а от голода нет " (с) yama :mrgreen: Мы еще не видим реальные последствия карантина это только завязка, а вот до кульминации еще далеко , шутка ли на два месяца остановить все страны.
Мы только в начале возле ...опы , а там еще сколько кишки ? :oops:
все как-то верят что вот вот станет лучше спрос возродиться мы начнем расти все вернется на круги своя - НЕТ товарищи - эпохе потребления пришел конец, те у кого есть заначки еще какое-то время будут их проедать на широкую ногу по старому образу жизни, а дальше будет еще больше расслаеные между бедными и богатыми да супер богатые не поменяют образ жизни а остальные забудут что такое менять телефона раз в два года и покупать лосось по скидке . Вам же власть четко сказала что работа за 6000 грн это нормально ! это нормальная зарплата ! а укладывать брусчатку за 6000 грн \мес верх блаженства и вполне себе работа ! Всем четко сказали что будут давать работу за 6000 грн ибо такой сумы достаточно даже при наличии ребенка . Работа будет не такая как кто-то хочет - тыкать пальчиками в клаву , а нормальная настоящая месить бетон, садить деревья ,ложить асфальт, облагораживать территорию, полоть картоху и свеклу . В общем за пайок будете работать. Ишь привыкли кино кафе рестораны фитнес клуб - вперед работать на стройке, вместо того что бы ходить в фитнес клубы после работы, никакого фитнеса не захочется.
Это я к тому что не надо так радоваться жесткому карантину !
Мы на пороге глобального изменение парадигмы мирового потребления , потреблядство уйдет.
Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський

https://news.finance.ua/ua/news/-/47114 ... -zelenskyj


Кризис во всем мире и так уже назрел и перезрел.
А корона станет кому триггером, кому отмазкой, которая всё спишет

Сама по себе корона может и не виновата в будущих последствиях (или виновата не только корона).
"Общество потребления" и "бесконечного роста" достигло планки, когда 1 планета не может обеспечить всех всем. Т.е. прийдётся или "умерить аппетиты" (способ любой: может самоограничение (ответственное потребление), мировая война с утилизацией "лишних людей", пандемия (тоже с утилизацией "лишних"), или комбинация факторов)

Если бы не корона - нашлась бы друга причина для кризиса, с аналогичной развязкой

А ылита просто спасает свои шкуры за счёт простолюдинов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:56

  yama написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Если так дальше пойдёт, то уже начинаю размышлять как обозначить новый этап - вместо "серых будней пандемии".
новый этап начнётся, когда с вирусом проконтактирует свыше 50% населения земли. То есть, свыше 3 млрд. При нынешних темпах - не все доживут до этого этапа.

согласен многие умрут от инфаркта сахарного диабета недостатка аппаратов для диализа , онкологии, и еще от 100 болезней еще до того как переболеют ковид :(

Анекдот: На похоронах - Отчего он умер? От рака? - Нет. - От сердечного приступа? - Нет, от гриппа. - От гриппа? Ну, это не страшно.

Анекдот: Степанов остановил реформу медицины и закрыть даже часть турбдиспансеров и психиатрических нельзя ибо они градообразующие предприятия... Система Семашко пля в действии: разваленное здание с незаполненными на 50-60% койкоместами в ж*** мира - градообразующее... Э - эффективность!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:01

В Йельском университете и Университете Южной Калифорнии полагают, что часть людей, которые перенесли COVID-19, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем

https://comments.ua/news/society/medicine/653105-besplodie-i-intellekt-mediki-nazvali-oslozhneniya-ot-covid-19-kotorye-ostayutsya-na-vsyu-zhizn.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:10

  Starikan написав:
  ЛАД написав:......
Мне кажется, всё проще.
Человек может бояться того, что видит. Вирус не виден. И вообще "корона - обычный грипп (ОРВИ)".
На какое-то время можно напугать цифрами прогнозов, но если нет подтверждения ...

Туберкулеза и ВИЧ боятся все, хотя их возбудителя тоже не видно невооруженным глазом.

Боятся, потому что давно известно, чем кончается. Все знают.
Но, кстати, страх перед ВИЧ не мешает колоться и заниматься сексом. Даже беспорядочным.
Страх перед туберкулёзом тоже не приводит к каким-то практическим действиям людей.
Также и страх перед короной не заставляет людей носить маски.
К тому же давно рассказали, что для 60- корона походит легко или даже незаметно и риски минимальны. Вообще нечего бояться. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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