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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1285128612871288 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: Чет 21 тра, 2020 14:52 yama написав: freeze написав: Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.

Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа. Что то расслабились все, опять + 476 заболевших.Подтянется к ＋ 1000, опять на жесткий карантин уйдем. У нас любят сакральные числа.

новый лозунг " умирать от Коронавируса страшно , а от голода нет " (с) yama Мы еще не видим реальные последствия карантина это только завязка, а вот до кульминации еще далеко , шутка ли на два месяца остановить все страны.

Мы только в начале возле ...опы , а там еще сколько кишки ?

все как-то верят что вот вот станет лучше спрос возродиться мы начнем расти все вернется на круги своя - НЕТ товарищи - эпохе потребления пришел конец, те у кого есть заначки еще какое-то время будут их проедать на широкую ногу по старому образу жизни, а дальше будет еще больше расслаеные между бедными и богатыми да супер богатые не поменяют образ жизни а остальные забудут что такое менять телефона раз в два года и покупать лосось по скидке . Вам же власть четко сказала что работа за 6000 грн это нормально ! это нормальная зарплата ! а укладывать брусчатку за 6000 грн \мес верх блаженства и вполне себе работа ! Всем четко сказали что будут давать работу за 6000 грн ибо такой сумы достаточно даже при наличии ребенка . Работа будет не такая как кто-то хочет - тыкать пальчиками в клаву , а нормальная настоящая месить бетон, садить деревья ,ложить асфальт, облагораживать территорию, полоть картоху и свеклу . В общем за пайок будете работать. Ишь привыкли кино кафе рестораны фитнес клуб - вперед работать на стройке, вместо того что бы ходить в фитнес клубы после работы, никакого фитнеса не захочется.

Это я к тому что не надо так радоваться жесткому карантину !

Мы на пороге глобального изменение парадигмы мирового потребления , потреблядство уйдет. Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський

https://news.finance.ua/ua/news/-/47114 ... -zelenskyj новый лозунг " умирать от Коронавируса страшно , а от голода нет " (с) yamaМы еще не видим реальные последствия карантина это только завязка, а вот до кульминации еще далеко , шутка ли на два месяца остановить все страны.Мы только в начале возле ...опы , а там еще сколько кишки ?все как-то верят что вот вот станет лучше спрос возродиться мы начнем расти все вернется на круги своя - НЕТ товарищи - эпохе потребления пришел конец, те у кого есть заначки еще какое-то время будут их проедать на широкую ногу по старому образу жизни, а дальше будет еще больше расслаеные между бедными и богатыми да супер богатые не поменяют образ жизни а остальные забудут что такое менять телефона раз в два года и покупать лосось по скидке . Вам же власть четко сказала что работа за 6000 грн это нормально ! это нормальная зарплата ! а укладывать брусчатку за 6000 грн \мес верх блаженства и вполне себе работа ! Всем четко сказали что будут давать работу за 6000 грн ибо такой сумы достаточно даже при наличии ребенка . Работа будет не такая как кто-то хочет - тыкать пальчиками в клаву , а нормальная настоящая месить бетон, садить деревья ,ложить асфальт, облагораживать территорию, полоть картоху и свеклу . В общем за пайок будете работать. Ишь привыкли кино кафе рестораны фитнес клуб - вперед работать на стройке, вместо того что бы ходить в фитнес клубы после работы, никакого фитнеса не захочется.Это я к тому чтоМы на пороге глобального изменение парадигмы мирового потребления , потреблядство уйдет.



Кризис во всем мире и так уже назрел и перезрел.

А корона станет кому триггером, кому отмазкой, которая всё спишет



Сама по себе корона может и не виновата в будущих последствиях (или виновата не только корона).

"Общество потребления" и "бесконечного роста" достигло планки, когда 1 планета не может обеспечить всех всем. Т.е. прийдётся или "умерить аппетиты" (способ любой: может самоограничение (ответственное потребление), мировая война с утилизацией "лишних людей", пандемия (тоже с утилизацией "лишних"), или комбинация факторов)



Если бы не корона - нашлась бы друга причина для кризиса, с аналогичной развязкой



А ылита просто спасает свои шкуры за счёт простолюдинов Кризис во всем мире и так уже назрел и перезрел.А корона станет кому триггером, кому отмазкой, которая всё спишетСама по себе корона может и не виновата в будущих последствиях (или виновата не только корона)."Общество потребления" и "бесконечного роста" достигло планки, когда 1 планета не может обеспечить всех всем. Т.е. прийдётся или "умерить аппетиты" (способ любой: может самоограничение (ответственное потребление), мировая война с утилизацией "лишних людей", пандемия (тоже с утилизацией "лишних"), или комбинация факторов)Если бы не корона - нашлась бы друга причина для кризиса, с аналогичной развязкойА ылита просто спасает свои шкуры за счёт простолюдинов Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11419 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6822 раз. Подякували: 3055 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 14:56 yama написав: juristkostya написав: freeze написав: Если так дальше пойдёт, то уже начинаю размышлять как обозначить новый этап - вместо "серых будней пандемии". Если так дальше пойдёт, то уже начинаю размышлять как обозначить новый этап - вместо "серых будней пандемии". новый этап начнётся, когда с вирусом проконтактирует свыше 50% населения земли. То есть, свыше 3 млрд. При нынешних темпах - не все доживут до этого этапа. новый этап начнётся, когда с вирусом проконтактирует свыше 50% населения земли. То есть, свыше 3 млрд. При нынешних темпах - не все доживут до этого этапа.

согласен многие умрут от инфаркта сахарного диабета недостатка аппаратов для диализа , онкологии, и еще от 100 болезней еще до того как переболеют ковид



Анекдот: На похоронах - Отчего он умер? От рака? - Нет. - От сердечного приступа? - Нет, от гриппа. - От гриппа? Ну, это не страшно. согласен многие умрут от инфаркта сахарного диабета недостатка аппаратов для диализа , онкологии, и еще от 100 болезней еще до того как переболеют ковид

Анекдот: Степанов остановил реформу медицины и закрыть даже часть турбдиспансеров и психиатрических нельзя ибо они градообразующие предприятия... Система Семашко пля в действии: разваленное здание с незаполненными на 50-60% койкоместами в ж*** мира - градообразующее... Э - эффективность! Анекдот: Степанов остановил реформу медицины и закрыть даже часть турбдиспансеров и психиатрических нельзя ибо они градообразующие предприятия... Система Семашко пля в действии: разваленное здание с незаполненными на 50-60% койкоместами в ж*** мира - градообразующее... Э - эффективность! stm

Повідомлень: 2353 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 15:01 В Йельском университете и Университете Южной Калифорнии полагают, что часть людей, которые перенесли COVID-19, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем

https://comments.ua/news/society/medicine/653105-besplodie-i-intellekt-mediki-nazvali-oslozhneniya-ot-covid-19-kotorye-ostayutsya-na-vsyu-zhizn.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16578 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 тра, 2020 15:10 Starikan написав: ЛАД написав: ......

Мне кажется, всё проще.

Человек может бояться того, что видит. Вирус не виден. И вообще "корона - обычный грипп (ОРВИ)".

На какое-то время можно напугать цифрами прогнозов, но если нет подтверждения ... ......Мне кажется, всё проще.Человек может бояться того, что видит. Вирус не виден. И вообще "корона - обычный грипп (ОРВИ)".На какое-то время можно напугать цифрами прогнозов, но если нет подтверждения ...

Туберкулеза и ВИЧ боятся все, хотя их возбудителя тоже не видно невооруженным глазом. Туберкулеза и ВИЧ боятся все, хотя их возбудителя тоже не видно невооруженным глазом.

Боятся, потому что давно известно, чем кончается. Все знают.

Но, кстати, страх перед ВИЧ не мешает колоться и заниматься сексом. Даже беспорядочным.

Страх перед туберкулёзом тоже не приводит к каким-то практическим действиям людей.

Также и страх перед короной не заставляет людей носить маски.

К тому же давно рассказали, что для 60- корона походит легко или даже незаметно и риски минимальны. Вообще нечего бояться. Боятся, потому что давно известно, чем кончается. Все знают.Но, кстати, страх перед ВИЧ не мешает колоться и заниматься сексом. Даже беспорядочным.Страх перед туберкулёзом тоже не приводит к каким-то практическим действиям людей.Также и страх перед короной не заставляет людей носить маски.К тому же давно рассказали, что для 60- корона походит легко или даже незаметно и риски минимальны. Вообще нечего бояться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16578 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1285128612871288 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6962 1559561

ЛОБ Чет 21 тра, 2020 13:43