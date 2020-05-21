Додано: Чет 21 тра, 2020 18:35

Пишут Кадыров заболел.

В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.

Странно.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.