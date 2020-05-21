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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1286128712881289

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:57

  freeze написав:Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.

Слишком долго в РФ отрицали коронавирус, не переставая проводить встречи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.

запуск межобластного сообщения снивелирует все местные особенности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:31

https://youtu.be/iN4-RughRd8
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:31

  juristkostya написав:
  _Mykola_ написав:Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.
запуск межобластного сообщения снивелирует все местные особенности.

Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
Внутри областей - да, ближний пригород опять поедет на работу в города.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:41

Говорят летальность от короны всего в 23 раза выше (на 100 000 заболевших), чем от сезонного гриппа.
Думал действительно серьезно, а тут всего то в 23 раза.
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