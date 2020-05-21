Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:57
Слишком долго в РФ отрицали коронавирус, не переставая проводить встречи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:31
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:31
Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
Внутри областей - да, ближний пригород опять поедет на работу в города.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:41
Говорят летальность от короны всего в 23 раза выше (на 100 000 заболевших), чем от сезонного гриппа.
Думал действительно серьезно, а тут всего то в 23 раза.
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