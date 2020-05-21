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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:35
Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:57
freeze написав:
Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.
Слишком долго в РФ отрицали коронавирус, не переставая проводить встречи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:23
_Mykola_ написав:
Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.
запуск межобластного сообщения снивелирует все местные особенности.
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juristkostya
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:31
juristkostya написав: _Mykola_ написав:
Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.
запуск межобластного сообщения снивелирует все местные особенности.
Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
Внутри областей - да, ближний пригород опять поедет на работу в города.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:41
Говорят летальность от короны всего в 23 раза выше (на 100 000 заболевших), чем от сезонного гриппа.
Думал действительно серьезно, а тут всего то в 23 раза.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:53
freeze написав:
Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.
И кто из них ушел навсегда?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:58
_Mykola_ написав: freeze написав:
Что то небольшая Ровенская область вышла на третье место по стране по заболевшим.
В целом если смотреть на карту, то видно, что все таки основной вклад в продвижении коронавируса сделали заробитчане. На северо-востоке, востоке и юге количество заболевших меньше, особенно в пересчете на плотность населения. Там и количество людей, выезжающих на заработки в Европу, гораздо меньше.
Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.
Если ничего не произойдет - слабо будет назвать себя трусом и ссыклом ?
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moldashavanin
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:24
moldashavanin написав: _Mykola_ написав: freeze написав:
Что то небольшая Ровенская область вышла на третье место по стране по заболевшим.
В целом если смотреть на карту, то видно, что все таки основной вклад в продвижении коронавируса сделали заробитчане. На северо-востоке, востоке и юге количество заболевших меньше, особенно в пересчете на плотность населения. Там и количество людей, выезжающих на заработки в Европу, гораздо меньше.
Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.
Если ничего не произойдет - слабо будет назвать себя трусом и ссыклом ?
При таком количестве и качестве тестов ничего и не произойдет
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shapo
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:05
Иностранные дипинституты получили поручения министра иностранных дел Украины по программе защиты .27 мая спецрейсом репатриацией граждан Украины находящихся в северной Африке Условия согласно которым указанный рейс выбор между обязательное наблюдение 14 дней и самоизоляция с помощью приложения Действия дома для возвращения необходимо дать согласие на один из вышеуказанных вариантов антиэпидемических мер надо отметить что из всех иностранцев работающих здесь а это граждане Молдовы Болгарии Филиппин
Пакистана и тд только Украина организовывает наше возвращение
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:31
shapo написав: moldashavanin написав: _Mykola_ написав:
............
Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.
Если ничего не произойдет - слабо будет назвать себя трусом и ссыклом ?
При таком количестве и качестве тестов ничего и не произойдет
Скорее всего, ничего не произойдёт по другим причинам. О метро здесь уже много раз говорили.
Если бы только из-за тестов, то и сейчас не обнаруживали бы вспышки. И заметное количество тяжёлых случаев будет видно и без тестов.
Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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