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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:57

  freeze написав:Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.

Слишком долго в РФ отрицали коронавирус, не переставая проводить встречи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.

запуск межобластного сообщения снивелирует все местные особенности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:31

  juristkostya написав:
  _Mykola_ написав:Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц.
запуск межобластного сообщения снивелирует все местные особенности.

Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
Внутри областей - да, ближний пригород опять поедет на работу в города.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:41

Говорят летальность от короны всего в 23 раза выше (на 100 000 заболевших), чем от сезонного гриппа.
Думал действительно серьезно, а тут всего то в 23 раза.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:53

  freeze написав:Пишут Кадыров заболел.
В России уже половина верхушки переболела, у нас несколько малозначимых депутатов и ни одного министра.
Странно.

И кто из них ушел навсегда?
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:58

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Что то небольшая Ровенская область вышла на третье место по стране по заболевшим.
В целом если смотреть на карту, то видно, что все таки основной вклад в продвижении коронавируса сделали заробитчане. На северо-востоке, востоке и юге количество заболевших меньше, особенно в пересчете на плотность населения. Там и количество людей, выезжающих на заработки в Европу, гораздо меньше.

Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц. :twisted:

Если ничего не произойдет - слабо будет назвать себя трусом и ссыклом ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:24

  moldashavanin написав:
  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Что то небольшая Ровенская область вышла на третье место по стране по заболевшим.
В целом если смотреть на карту, то видно, что все таки основной вклад в продвижении коронавируса сделали заробитчане. На северо-востоке, востоке и юге количество заболевших меньше, особенно в пересчете на плотность населения. Там и количество людей, выезжающих на заработки в Европу, гораздо меньше.

Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц. :twisted:

Если ничего не произойдет - слабо будет назвать себя трусом и ссыклом ?


При таком количестве и качестве тестов ничего и не произойдет
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:05

Иностранные дипинституты получили поручения министра иностранных дел Украины по программе защиты .27 мая спецрейсом репатриацией граждан Украины находящихся в северной Африке Условия согласно которым указанный рейс выбор между обязательное наблюдение 14 дней и самоизоляция с помощью приложения Действия дома для возвращения необходимо дать согласие на один из вышеуказанных вариантов антиэпидемических мер надо отметить что из всех иностранцев работающих здесь а это граждане Молдовы Болгарии Филиппин
Пакистана и тд только Украина организовывает наше возвращение
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:31

  shapo написав:
  moldashavanin написав:
  _Mykola_ написав:............
Ничего, скоро Киев, Харьков и Днепр будут впереди всей Украины после открытия метро, с лагом на инкубационный период и задержки по тестам. Проверим через месяц. :twisted:

Если ничего не произойдет - слабо будет назвать себя трусом и ссыклом ?


При таком количестве и качестве тестов ничего и не произойдет

Скорее всего, ничего не произойдёт по другим причинам. О метро здесь уже много раз говорили.
Если бы только из-за тестов, то и сейчас не обнаруживали бы вспышки. И заметное количество тяжёлых случаев будет видно и без тестов.
Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Чет 21 тра, 2020 13:43
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