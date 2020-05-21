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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:50
ЛАД написав:
Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.
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juristkostya
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08
juristkostya написав: ЛАД написав:
Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.
Поезд в Пусан
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moldashavanin
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:10
Starikan написав:
Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
мне кажется, у людей накопилась куча вопросов, требующих поездок. У бизнеса так 100%.
Плюс, сезон отпусков на носу.
Понятно, эти ощущения зависят от круга общения и не могут быть полностью репрезентативными.
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juristkostya
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Чет 21 тра, 2020 13:43
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