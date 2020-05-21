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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1287128812891290

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.

Поезд в Пусан
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
мне кажется, у людей накопилась куча вопросов, требующих поездок. У бизнеса так 100%.
Плюс, сезон отпусков на носу.
Понятно, эти ощущения зависят от круга общения и не могут быть полностью репрезентативными.
juristkostya
 
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ЛОБ

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