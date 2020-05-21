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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:50
ЛАД написав:
Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.
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juristkostya
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08
juristkostya написав: ЛАД написав:
Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.
Поезд в Пусан
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moldashavanin
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:10
Starikan написав:
Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
мне кажется, у людей накопилась куча вопросов, требующих поездок. У бизнеса так 100%.
Плюс, сезон отпусков на носу.
Понятно, эти ощущения зависят от круга общения и не могут быть полностью репрезентативными.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:27
freeze написав:
Что то небольшая Ровенская область вышла на третье место по стране по заболевшим.
В целом если смотреть на карту, то видно, что все таки основной вклад в продвижении коронавируса сделали заробитчане. На северо-востоке, востоке и юге количество заболевших меньше, особенно в пересчете на плотность населения. Там и количество людей, выезжающих на заработки в Европу, гораздо меньше.
а вдруг там просто делают меньше тестов ???
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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