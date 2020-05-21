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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1287128812891290

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.

Поезд в Пусан
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
мне кажется, у людей накопилась куча вопросов, требующих поездок. У бизнеса так 100%.
Плюс, сезон отпусков на носу.
Понятно, эти ощущения зависят от круга общения и не могут быть полностью репрезентативными.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:27

  freeze написав:Что то небольшая Ровенская область вышла на третье место по стране по заболевшим.
В целом если смотреть на карту, то видно, что все таки основной вклад в продвижении коронавируса сделали заробитчане. На северо-востоке, востоке и юге количество заболевших меньше, особенно в пересчете на плотность населения. Там и количество людей, выезжающих на заработки в Европу, гораздо меньше.

а вдруг там просто делают меньше тестов ??? :shock:
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Есть мировой рекорд.
+ 107 000 новых больных за сутки

В Бразилии за сутки умерло от коронавируса 1188 человек, тоже максимум для тропиков.

У нас в стране общее число заболевших за время эпидемии официально превысило рубеж в 20 тысяч.

Трамп объявил, что в США на 3 дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:02

  moldashavanin написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Если что и произойдёт, то не из-за метро, а благодаря общему ослаблению режима карантина.
та это просто смешно. Метро ужас как опасно, а пролежать 10 часов в купе поезда с потенциально инфицированным соседом - никого не напрягает.

Поезд в Пусан

Там про зомби было. А вообще я уже писала, круто было бы, что все, кто умер от короны - превращались в зомби :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 20148 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 824 випадки;
Волинська область — 740 випадків;
Дніпропетровська область — 859 випадків;
Донецька область — 141 випадок;
Житомирська область — 607 випадків;
Закарпатська область — 1003 випадки;
Запорізька область — 401 випадок;
Івано-Франківська область — 1268 випадків;
Кіровоградська область — 460 випадків;
м. Київ — 2522 випадки;
Київська область — 1344 випадки;
Львівська область — 1240 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 277 випадків;
Одеська область — 814 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1323 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1105 випадків;
Харківська область — 866 випадків;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 299 випадків;
Чернівецька область — 2905 випадків;
Черкаська область — 383 випадки;
Чернігівська область — 119 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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