Поезд в Пусан
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:27
а вдруг там просто делают меньше тестов ???
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Есть мировой рекорд.
+ 107 000 новых больных за сутки
В Бразилии за сутки умерло от коронавируса 1188 человек, тоже максимум для тропиков.
У нас в стране общее число заболевших за время эпидемии официально превысило рубеж в 20 тысяч.
Трамп объявил, что в США на 3 дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:02
Там про зомби было. А вообще я уже писала, круто было бы, что все, кто умер от короны - превращались в зомби
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 20148 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 824 випадки;
Волинська область — 740 випадків;
Дніпропетровська область — 859 випадків;
Донецька область — 141 випадок;
Житомирська область — 607 випадків;
Закарпатська область — 1003 випадки;
Запорізька область — 401 випадок;
Івано-Франківська область — 1268 випадків;
Кіровоградська область — 460 випадків;
м. Київ — 2522 випадки;
Київська область — 1344 випадки;
Львівська область — 1240 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 277 випадків;
Одеська область — 814 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1323 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1105 випадків;
Харківська область — 866 випадків;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 299 випадків;
Чернівецька область — 2905 випадків;
Черкаська область — 383 випадки;
Чернігівська область — 119 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сотрудники НИИ Минздрава испытали на себе потенциальную вакцину от коронавируса
Думаю вполне может быть правдой, старая традиция испытывать препараты на себе в гуманистических странах невозможна, а в странах вроде наших, вполне себе пойдет.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .
freeze может не смотреть , переживаю я за него .
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Российский Соскин, у нас такой же типаж есть.
С интеллектом оказывается такое смотрят ? Не знал
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:32
Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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