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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:39
freeze написав:
Uppi написав:Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .
freeze может не смотреть , переживаю я за него .
Российский Соскин, у нас такой же типаж есть.
С интеллектом оказывается такое смотрят ? Не знал
очередной малдаванин
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:11
Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:12
shapo написав:
Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.
Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:36
Uppi написав: shapo написав:
Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.
Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?
Глупо спорить с людьми верящими в теневое правительство. Все их факты будут вести к заговору кого-то, кого они сами не видят. Удобно
любителей шапочки из фольги тоже не убедить в нелепости их защиты...
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:02
Uppi написав: shapo написав:
Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.
Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?
Конечно, хотя полностью прослушал только первое.
По нему сравнивать азиатские гриппы времен Эйзенхауэра и Нынешний короновирус может только человек не имеющий понятия о разнице в количестве людей летающих в туристические и деловые поездки 50 и 60 лет назад и сейчас.
Рассуждать со слов Латыниной которую этот политолух ненавидит как конкурента о американской медицине и делать заключения о советской на основании личного негативного опыта 90-х может только человек не имеющий понятия о том сколько должен знать и уметь врач в США чтобы получить практику.
Те же бездарные рассуждения о прекрасной сталинской и более поздней советской архитектуре Москвы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:07
moldashavanin написав:
Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса
Та ладно, вы разве до пандемии этого не знали? Хотя, признаюсь, нашлись люди, которые меня все таки смогли удивить...
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