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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1288128912901291

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:39

  freeze написав:
Uppi написав:Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .
freeze может не смотреть , переживаю я за него .


Российский Соскин, у нас такой же типаж есть.
С интеллектом оказывается такое смотрят ? Не знал

очередной малдаванин
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:11

  vetka написав:
  moldashavanin написав:Поезд в Пусан

Там про зомби было. А вообще я уже писала, круто было бы, что все, кто умер от короны - превращались в зомби :mrgreen: :mrgreen:


Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:12

  shapo написав:
  Uppi написав:Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .
https://www.youtube.com/watch?v=VvfGfoyNKss
https://www.youtube.com/watch?v=8qSXnxhXN7w
https://www.youtube.com/watch?v=aFYBn2cMleI

freeze может не смотреть , переживаю я за него .

Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.

Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:36

  Uppi написав:
  shapo написав:
  Uppi написав:Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .
https://www.youtube.com/watch?v=VvfGfoyNKss
https://www.youtube.com/watch?v=8qSXnxhXN7w
https://www.youtube.com/watch?v=aFYBn2cMleI

freeze может не смотреть , переживаю я за него .

Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.

Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?

Глупо спорить с людьми верящими в теневое правительство. Все их факты будут вести к заговору кого-то, кого они сами не видят. Удобно ;) любителей шапочки из фольги тоже не убедить в нелепости их защиты...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:02

  Uppi написав:
  shapo написав:
  Uppi написав:Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .
https://www.youtube.com/watch?v=VvfGfoyNKss
https://www.youtube.com/watch?v=8qSXnxhXN7w
https://www.youtube.com/watch?v=aFYBn2cMleI

freeze может не смотреть , переживаю я за него .

Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.

Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?

Конечно, хотя полностью прослушал только первое.
По нему сравнивать азиатские гриппы времен Эйзенхауэра и Нынешний короновирус может только человек не имеющий понятия о разнице в количестве людей летающих в туристические и деловые поездки 50 и 60 лет назад и сейчас.
Рассуждать со слов Латыниной которую этот политолух ненавидит как конкурента о американской медицине и делать заключения о советской на основании личного негативного опыта 90-х может только человек не имеющий понятия о том сколько должен знать и уметь врач в США чтобы получить практику.
Те же бездарные рассуждения о прекрасной сталинской и более поздней советской архитектуре Москвы
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:07

  moldashavanin написав:
  vetka написав:
  moldashavanin написав:Поезд в Пусан

Там про зомби было. А вообще я уже писала, круто было бы, что все, кто умер от короны - превращались в зомби :mrgreen: :mrgreen:


Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса

Та ладно, вы разве до пандемии этого не знали? Хотя, признаюсь, нашлись люди, которые меня все таки смогли удивить...
vetka
 
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