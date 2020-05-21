|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:39
freeze написав:
Uppi написав:Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .
freeze может не смотреть , переживаю я за него .
Российский Соскин, у нас такой же типаж есть.
С интеллектом оказывается такое смотрят ? Не знал
очередной малдаванин
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:11
Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:12
shapo написав:
Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.
Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?
-
Uppi
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:36
Uppi написав: shapo написав:
Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.
Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?
Глупо спорить с людьми верящими в теневое правительство. Все их факты будут вести к заговору кого-то, кого они сами не видят. Удобно
любителей шапочки из фольги тоже не убедить в нелепости их защиты...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2356
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 409 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:02
Uppi написав: shapo написав:
Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.
Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?
Конечно, хотя полностью прослушал только первое.
По нему сравнивать азиатские гриппы времен Эйзенхауэра и Нынешний короновирус может только человек не имеющий понятия о разнице в количестве людей летающих в туристические и деловые поездки 50 и 60 лет назад и сейчас.
Рассуждать со слов Латыниной которую этот политолух ненавидит как конкурента о американской медицине и делать заключения о советской на основании личного негативного опыта 90-х может только человек не имеющий понятия о том сколько должен знать и уметь врач в США чтобы получить практику.
Те же бездарные рассуждения о прекрасной сталинской и более поздней советской архитектуре Москвы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 3452
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:07
moldashavanin написав:
Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса
Та ладно, вы разве до пандемии этого не знали? Хотя, признаюсь, нашлись люди, которые меня все таки смогли удивить...
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6441
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:46
juristkostya написав: Starikan написав:
Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями.
мне кажется, у людей накопилась куча вопросов, требующих поездок. У бизнеса так 100%.
Плюс, сезон отпусков на носу.
Понятно, эти ощущения зависят от круга общения и не могут быть полностью репрезентативными.
Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.
А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17295
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1876 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:53
Starikan написав:
.......
Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.
А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля.
Насчёт деловых вопросов Вы, в общем, правы. Я так работал ещё 20 лет назад.
Но это не всегда лучший вариант, личный контакт очень часто помогает и сильно увеличивает доходы.
А насчёт отпуска, думаю, не мы умершим аппетиты, а их умерят нам. И спрашивать нашего желания не будут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 16580
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4481 раз.
- Подякували: 4155 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:57
Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .
-
Uppi
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:32
Uppi написав:
Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .
Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2356
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 409 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6964
|1560215
|
П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ
|