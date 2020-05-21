Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1288128912901291 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:39 freeze написав: Uppi написав: Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .

freeze может не смотреть , переживаю я за него .



Российский Соскин, у нас такой же типаж есть.

С интеллектом оказывается такое смотрят ? Не знал Российский Соскин, у нас такой же типаж есть.С интеллектом оказывается такое смотрят ? Не знал

очередной малдаванин очередной малдаванин Кучинелли

Повідомлень: 166 З нами з: 30.11.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:11 vetka написав: moldashavanin написав: Поезд в Пусан Поезд в Пусан

Там про зомби было. А вообще я уже писала, круто было бы, что все, кто умер от короны - превращались в зомби Там про зомби было. А вообще я уже писала, круто было бы, что все, кто умер от короны - превращались в зомби



Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса moldashavanin

Повідомлень: 602 З нами з: 22.07.11 Подякував: 215 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:12 shapo написав: Uppi написав: Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .

https://www.youtube.com/watch?v=VvfGfoyNKss

https://www.youtube.com/watch?v=8qSXnxhXN7w

https://www.youtube.com/watch?v=aFYBn2cMleI



freeze может не смотреть , переживаю я за него . Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .freeze может не смотреть , переживаю я за него .

Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр. Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.

Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .

Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .

Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.

По сути видео есть что сказать ? Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.По сути видео есть что сказать ? Uppi Повідомлень: 30 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:36 Uppi написав: shapo написав: Uppi написав: Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .

https://www.youtube.com/watch?v=VvfGfoyNKss

https://www.youtube.com/watch?v=8qSXnxhXN7w

https://www.youtube.com/watch?v=aFYBn2cMleI



freeze может не смотреть , переживаю я за него . Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .freeze может не смотреть , переживаю я за него .

Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр. Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.

Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .

Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .

Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.

По сути видео есть что сказать ? Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.По сути видео есть что сказать ?

Глупо спорить с людьми верящими в теневое правительство. Все их факты будут вести к заговору кого-то, кого они сами не видят. Удобно любителей шапочки из фольги тоже не убедить в нелепости их защиты... Глупо спорить с людьми верящими в теневое правительство. Все их факты будут вести к заговору кого-то, кого они сами не видят. Удобнолюбителей шапочки из фольги тоже не убедить в нелепости их защиты... stm

Повідомлень: 2356 З нами з: 04.03.15 Подякував: 63 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:02 Uppi написав: shapo написав: Uppi написав: Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .

https://www.youtube.com/watch?v=VvfGfoyNKss

https://www.youtube.com/watch?v=8qSXnxhXN7w

https://www.youtube.com/watch?v=aFYBn2cMleI



freeze может не смотреть , переживаю я за него . Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .freeze может не смотреть , переживаю я за него .

Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр. Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.

Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .

Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .

Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.

По сути видео есть что сказать ? Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.По сути видео есть что сказать ?

Конечно, хотя полностью прослушал только первое.

По нему сравнивать азиатские гриппы времен Эйзенхауэра и Нынешний короновирус может только человек не имеющий понятия о разнице в количестве людей летающих в туристические и деловые поездки 50 и 60 лет назад и сейчас.

Рассуждать со слов Латыниной которую этот политолух ненавидит как конкурента о американской медицине и делать заключения о советской на основании личного негативного опыта 90-х может только человек не имеющий понятия о том сколько должен знать и уметь врач в США чтобы получить практику.

Те же бездарные рассуждения о прекрасной сталинской и более поздней советской архитектуре Москвы Конечно, хотя полностью прослушал только первое.По нему сравнивать азиатские гриппы времен Эйзенхауэра и Нынешний короновирус может только человек не имеющий понятия о разнице в количестве людей летающих в туристические и деловые поездки 50 и 60 лет назад и сейчас.Рассуждать со слов Латыниной которую этот политолух ненавидит как конкурента о американской медицине и делать заключения о советской на основании личного негативного опыта 90-х может только человек не имеющий понятия о том сколько должен знать и уметь врач в США чтобы получить практику.Те же бездарные рассуждения о прекрасной сталинской и более поздней советской архитектуре Москвы Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Заблокований Повідомлень: 3452 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:07 moldashavanin написав: vetka написав: moldashavanin написав: Поезд в Пусан Поезд в Пусан

Там про зомби было. А вообще я уже писала, круто было бы, что все, кто умер от короны - превращались в зомби Там про зомби было. А вообще я уже писала, круто было бы, что все, кто умер от короны - превращались в зомби



Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса Зомби сильные а здесь трусы и лицемеры бояться коронавируса

Та ладно, вы разве до пандемии этого не знали? Хотя, признаюсь, нашлись люди, которые меня все таки смогли удивить... Та ладно, вы разве до пандемии этого не знали? Хотя, признаюсь, нашлись люди, которые меня все таки смогли удивить... vetka Повідомлень: 6441 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:46 juristkostya написав: Starikan написав: Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями. Не думаю, что сейчас народ будет активно ездить между областями. мне кажется, у людей накопилась куча вопросов, требующих поездок. У бизнеса так 100%.

Плюс, сезон отпусков на носу.

Понятно, эти ощущения зависят от круга общения и не могут быть полностью репрезентативными. мне кажется, у людей накопилась куча вопросов, требующих поездок. У бизнеса так 100%.Плюс, сезон отпусков на носу.Понятно, эти ощущения зависят от круга общения и не могут быть полностью репрезентативными.

Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.

А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля. Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17295 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1876 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:53 Starikan написав: .......

Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.

А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля. .......Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля.

Насчёт деловых вопросов Вы, в общем, правы. Я так работал ещё 20 лет назад.

Но это не всегда лучший вариант, личный контакт очень часто помогает и сильно увеличивает доходы.



А насчёт отпуска, думаю, не мы умершим аппетиты, а их умерят нам. И спрашивать нашего желания не будут. Насчёт деловых вопросов Вы, в общем, правы. Я так работал ещё 20 лет назад.Но это не всегда лучший вариант, личный контакт очень часто помогает и сильно увеличивает доходы.А насчёт отпуска, думаю, не мы умершим аппетиты, а их умерят нам. И спрашивать нашего желания не будут. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли . Uppi Повідомлень: 30 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:32 Uppi написав: Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли . Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .

Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить... Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить... stm

Повідомлень: 2356 З нами з: 04.03.15 Подякував: 63 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1288128912901291 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6964 1560215

ЛОБ П'ят 22 тра, 2020 10:53