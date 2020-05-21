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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1289129012911292

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новые данные по гидроксихлорохину опубликовали в Lancet. Почти 15 000 пациентов принимавших гидроксихлорохин / хлорохин из 671 госпиталя на 6 континентах.

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20)31180-6/fulltext

Использование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.

Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.

В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза.
zokibada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:07

  stm написав:
  Uppi написав:Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .

Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...

Честно последний раз вам отвечаю .Потом в игнор , есть такие очень не приятные люди . Я пишу про Киев , вы про какие то шапочки , честно говоря Вашу чушь противно читать . Метро на Позняках напротив Эпицентра, на стоянке у Этого Метро есть Мойка авто .Вчера на выезде со стоянки поставили черные заграждения,можете проехаться проверить . Передать привет могу только Кличко.
С этого дня Вас в игнор , ничего умного все равно нет. Одни Провокации. На парад бы съездила что ли ?
Надеюсь на взаимный игнор .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:10

  Uppi написав:
  stm написав:
  Uppi написав:Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .

Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...

Честно последний раз вам отвечаю .Потом в игнор , есть такие очень не приятные люди . Я пишу про Киев , вы про какие то шапочки , честно говоря Вашу чушь противно читать . Метро на Позняках напротив Эпицентра, на стоянке у Этого Метро есть Мойка авто .Вчера на выезде со стоянки поставили черные заграждения,можете проехаться проверить . Передать привет могу только Кличко.
С этого дня Вас в игнор , ничего умного все равно нет. Одни Провокации. На парад бы съездила что ли ?
Надеюсь на взаимный игнор .

Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На другий етап карантину НЕ переходять:
⛔️ Київ та область;
⛔️ Волинська область;
⛔️ Закарпатська область;
⛔️ Рівненська область;
⛔️ Чернівецька область.

Це означає, що для цих областей послаблення карантину — зокрема, відкриття дитячих садочків, спортзалів, ресторанів, відновлення пасажирського авто-, авіа- та з/д сполучення — не буде.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:52

  zokibada написав:Новые данные по гидроксихлорохину опубликовали в Lancet. Почти 15 000 пациентов принимавших гидроксихлорохин / хлорохин из 671 госпиталя на 6 континентах.

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20)31180-6/fulltext

Использование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.

Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.

В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
Плюсанул, читаю...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:59

  Uppi написав:
  stm написав:
  Uppi написав:Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .

Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...

Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили ;)

Ну вот какая вы н....н киевлянка если собак в магазинах не видите или может за вам в магазин кто ходит? В Велику Кишеню я именно из-за собак не хожу , там почему то их больше всего с хозяевами . Телегу можете писать на Кишеню и на Метро . В Новусе пока не видела , мне пока Новус нравится больше у них чище и аккуратней . Постараюсь фото с собакой в магазине сделать и выложу .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:
  Uppi написав:
  stm написав:Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...

Честно последний раз вам отвечаю .Потом в игнор , есть такие очень не приятные люди . Я пишу про Киев , вы про какие то шапочки , честно говоря Вашу чушь противно читать . Метро на Позняках напротив Эпицентра, на стоянке у Этого Метро есть Мойка авто .Вчера на выезде со стоянки поставили черные заграждения,можете проехаться проверить . Передать привет могу только Кличко.
С этого дня Вас в игнор , ничего умного все равно нет. Одни Провокации. На парад бы съездила что ли ?
Надеюсь на взаимный игнор .

Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили ;)
Все зависит от того, где ТЦ. С мелкими собачками видел и в Сильпо и в Новусе, да наверное везде бывает. С крупными - да, не пускают, а мелкие на руках или в сумке никому не мешают вроде
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:11

  shapo написав:
  Uppi написав:
  shapo написав:---------
Uppi
Для тех кто умеет думать и обладает интеллектом . Долго , детально , дотошно .Но это для понимания, что со всеми нами происходит .
https://www.youtube.com/watch?v=VvfGfoyNKss
https://www.youtube.com/watch?v=8qSXnxhXN7w
https://www.youtube.com/watch?v=aFYBn2cMleI

freeze может не смотреть , переживаю я за него .
-------------
Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.

Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать .
Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума .
Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю.
По сути видео есть что сказать ?

Конечно, хотя полностью прослушал только первое.
По нему сравнивать азиатские гриппы времен Эйзенхауэра и Нынешний короновирус может только человек не имеющий понятия о разнице в количестве людей летающих в туристические и деловые поездки 50 и 60 лет назад и сейчас.
Рассуждать со слов Латыниной которую этот политолух ненавидит как конкурента о американской медицине и делать заключения о советской на основании личного негативного опыта 90-х может только человек не имеющий понятия о том сколько должен знать и уметь врач в США чтобы получить практику.
Те же бездарные рассуждения о прекрасной сталинской и более поздней советской архитектуре Москвы

Я Вами восхищаюсь!
Слушать 1час 20 мин. эту ...
Меня хватило на первые 10 мин. рассуждений о "сне", потом щёлкнул на 20-ю мин., на 30-ю - чтение "Клопа" Маяковского, которого мы учили, по-моему, в 9-ом классе. И всё. Дальше этот бред слушать не стал.
А Uppi искренне завидую - это ж каким надо быть свободным человеком и сколько иметь времени, чтобы всё это слушать!
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