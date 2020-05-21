Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:59

Uppi написав: stm написав: Uppi написав: Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли . Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .

Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить... Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...

Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили

Ну вот какая вы н....н киевлянка если собак в магазинах не видите или может за вам в магазин кто ходит? В Велику Кишеню я именно из-за собак не хожу , там почему то их больше всего с хозяевами . Телегу можете писать на Кишеню и на Метро . В Новусе пока не видела , мне пока Новус нравится больше у них чище и аккуратней . Постараюсь фото с собакой в магазине сделать и выложу .