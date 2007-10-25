Использование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.
Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.
В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза.
Uppi написав:Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .
Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...
Честно последний раз вам отвечаю .Потом в игнор , есть такие очень не приятные люди . Я пишу про Киев , вы про какие то шапочки , честно говоря Вашу чушь противно читать . Метро на Позняках напротив Эпицентра, на стоянке у Этого Метро есть Мойка авто .Вчера на выезде со стоянки поставили черные заграждения,можете проехаться проверить . Передать привет могу только Кличко. С этого дня Вас в игнор , ничего умного все равно нет. Одни Провокации. На парад бы съездила что ли ? Надеюсь на взаимный игнор .
Uppi написав:Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .
Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...
Честно последний раз вам отвечаю .Потом в игнор , есть такие очень не приятные люди . Я пишу про Киев , вы про какие то шапочки , честно говоря Вашу чушь противно читать . Метро на Позняках напротив Эпицентра, на стоянке у Этого Метро есть Мойка авто .Вчера на выезде со стоянки поставили черные заграждения,можете проехаться проверить . Передать привет могу только Кличко. С этого дня Вас в игнор , ничего умного все равно нет. Одни Провокации. На парад бы съездила что ли ? Надеюсь на взаимный игнор .
Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили
Использование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.
Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.
В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза.
Uppi написав:Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .
Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...
Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили
Ну вот какая вы н....н киевлянка если собак в магазинах не видите или может за вам в магазин кто ходит? В Велику Кишеню я именно из-за собак не хожу , там почему то их больше всего с хозяевами . Телегу можете писать на Кишеню и на Метро . В Новусе пока не видела , мне пока Новус нравится больше у них чище и аккуратней . Постараюсь фото с собакой в магазине сделать и выложу .
stm написав:Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...
Честно последний раз вам отвечаю .Потом в игнор , есть такие очень не приятные люди . Я пишу про Киев , вы про какие то шапочки , честно говоря Вашу чушь противно читать . Метро на Позняках напротив Эпицентра, на стоянке у Этого Метро есть Мойка авто .Вчера на выезде со стоянки поставили черные заграждения,можете проехаться проверить . Передать привет могу только Кличко. С этого дня Вас в игнор , ничего умного все равно нет. Одни Провокации. На парад бы съездила что ли ? Надеюсь на взаимный игнор .
Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили
Все зависит от того, где ТЦ. С мелкими собачками видел и в Сильпо и в Новусе, да наверное везде бывает. С крупными - да, не пускают, а мелкие на руках или в сумке никому не мешают вроде
freeze может не смотреть , переживаю я за него . ------------- Как можно всерьёз воспринимать заангажированного политолуха рассуждающего о том в чем ни бельмеса не смыслит - архитектуре, американской и советской медицине и пр.
Человек систематизировал информацию в свободном доступе . Процитировал документы которые многие просто не хотят читать . Ну и судя по молниеностности ответов, а видео там все в месте часа 4 можно судить об ангажированности участников форума . Жванетский, цитата "Новый вид спора - давайте спорить о вкусе устриц с тем кто их ел " или Пастернака не читал , но осуждаю. По сути видео есть что сказать ?
Конечно, хотя полностью прослушал только первое. По нему сравнивать азиатские гриппы времен Эйзенхауэра и Нынешний короновирус может только человек не имеющий понятия о разнице в количестве людей летающих в туристические и деловые поездки 50 и 60 лет назад и сейчас. Рассуждать со слов Латыниной которую этот политолух ненавидит как конкурента о американской медицине и делать заключения о советской на основании личного негативного опыта 90-х может только человек не имеющий понятия о том сколько должен знать и уметь врач в США чтобы получить практику. Те же бездарные рассуждения о прекрасной сталинской и более поздней советской архитектуре Москвы
Я Вами восхищаюсь! Слушать 1час 20 мин. эту ... Меня хватило на первые 10 мин. рассуждений о "сне", потом щёлкнул на 20-ю мин., на 30-ю - чтение "Клопа" Маяковского, которого мы учили, по-моему, в 9-ом классе. И всё. Дальше этот бред слушать не стал. А Uppi искренне завидую - это ж каким надо быть свободным человеком и сколько иметь времени, чтобы всё это слушать!
Faceless написав:Все зависит от того, где ТЦ. С мелкими собачками видел и в Сильпо и в Новусе, да наверное везде бывает. С крупными - да, не пускают, а мелкие на руках или в сумке никому не мешают вроде
рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912
5.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак–поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих закладів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.
И учтите я собак люблю и даже обожаю. Но если чихуахуа под мышкой, то... со мной у наглой человеческой морды будут проблемы. Если прячется в сумке или под курткой такого же перепуганного хозяина могу оставить в живых )))