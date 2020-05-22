Додано: Суб 23 тра, 2020 00:51

Starikan написав: Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут. Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.

Starikan написав: Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.

А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля. Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля.

1. писать можно что угодно. А у меня перед глазами конкретные очень денежные (миллионы долл) вопросы, которые сдвинулись с мёртвой точки буквально неделю назад. А перед тем 2 месяца мариновались.2. я не против умерить аппетиты, заменить ЛБФ на Бердянск. пару дней назад мы это обсуждали. Но поездки в летний сезон так или иначе будут, и если кто-то думает, что, мол, вот харьковчане запустят метро, а вся страна на их опыте узнает, насколько это опасно - то нифига. Страна опасность не узнает, а разделит