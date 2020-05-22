Badacze z Mediolanu opublikowali raport, z którego ma wynikać, że wielu mieszkańców miasta zdążyło zakazić się i wyzdrowieć z COVID-19, jeszcze zanim w kraju ogłoszono wybuch epidemii. We krwi 4,6 procent badanych pod koniec lutego przez specjalistów z Policlinico di Milano odkryto przeciwciała koronawirusa.
Od 21 lutego, o którym mówi się, że był pierwszym dniem epidemii COVID-19 we Włoszech, w regionie Lombardia odnotowano 85 775 przypadków zakażenia koronawirusem (dane z 20 maja), zmarły 15 664 osoby. W samym Mediolanie jest aktualnie ponad 22 tysiące chorych.
Najnowsze badania Policlinico di Milano (główny szpital w Mediolanie) wskazują, że mieszkańcy stolicy regionu Lombardia, która przez długi czas pozostawała epicentrum koronawirusa w Europie, mogli chorować i zdążyć wyzdrowieć z COVID-19 jeszcze przed 21 lutego. "Nie dość, że COVID-19 krążył po Mediolanie już na kilka tygodni przed wybuchem epidemii 21 lutego, to w tym momencie już 4,6 procent dawców, którzy oddawali krew w Policlinico, miało w niej przeciwciała koronawirusa. Oznacza to, że jedna osoba na 20 miała kontakt z koronawirusem i zdążyła się na niego uodpornić" - donosi dziennik "La Stampa". W pierwszych dniach kwietnia liczba ta wzrosła do 7,1 procent.Jak tłumaczy dziennik, badanie objęło około 800 zdrowych dawców krwi, którzy regularnie odwiedzają Policlinico, i robili to też między 24 lutego a 8 kwietnia, czyli w okresie od wybuchu epidemii COVID-19 do momentu pełnej izolacji kraju.
https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-wloc ... la-4590175 гуглпереводчик в помощь он есть в Хроме у меня нету хрома я читал в оригинале если коротко своим словами " В начале эпидемии у каждого двадцатого жителя Милана уже были антитела " была сделана выборка из полностью здоровых 800 человек доноров крови , которые сдавали кровь ЕЩЕ до официальной эпидемии, так как "кровь" сохраняется в замороженном виде длительное время проходит карантин перед введением то они взяли и проверили 800 образцов и оказывается 5% уже имели антитела то есть переболели выводы делайте сами
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Starikan написав:Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут.
Starikan написав:Деловые вопросы бизнеса надо решать онлайн - об этом сейчас много пишут. А насчет отпуска - я бы умерил аппетиты на этот год. Но вольному воля.
1. писать можно что угодно. А у меня перед глазами конкретные очень денежные (миллионы долл) вопросы, которые сдвинулись с мёртвой точки буквально неделю назад. А перед тем 2 месяца мариновались.
2. я не против умерить аппетиты, заменить ЛБФ на Бердянск. пару дней назад мы это обсуждали. Но поездки в летний сезон так или иначе будут, и если кто-то думает, что, мол, вот харьковчане запустят метро, а вся страна на их опыте узнает, насколько это опасно - то нифига. Страна опасность не узнает, а разделит
Uppi написав:Вчера была в Метро . Народ весь в масках , но полно людей с собачками под мышку . Какой то диссонанс в стране эпидемия , карантин , в церковь посвятить паску соблюдая дистанцию нельзя . С СОБАКОЙ в торговый центр где полно народа можно и без маски . Они бы еще летучую мышь с собой взяли .
Есть в вашем сообщении пару ярких несоответствий с украинскими реалиями, ну да ладно ))) а Собянину про ТРЦ с собачками напишите обязательно, но я Вас успокою чуть-чуть: научно доказано, что кошачьи заражаются намного чаще собачьих, так что увидите кошаков под мышкой советую выйти из ТРЦ мигом ))) и Пасхи у нас давали всем страждущим и вне и во внутри(некоторые) святить...
это, боюсь, психическое расстройство: про всякую неприятную вещь об Украине сразу говорить, что, мол, провалился агент кремля. Увы, есть примеры без масок (не массовые), а примеры с собаками были и до карантина, и присутствуют сейчас.