Badacze z Mediolanu opublikowali raport, z którego ma wynikać, że wielu mieszkańców miasta zdążyło zakazić się i wyzdrowieć z COVID-19, jeszcze zanim w kraju ogłoszono wybuch epidemii. We krwi 4,6 procent badanych pod koniec lutego przez specjalistów z Policlinico di Milano odkryto przeciwciała koronawirusa.



Od 21 lutego, o którym mówi się, że był pierwszym dniem epidemii COVID-19 we Włoszech, w regionie Lombardia odnotowano 85 775 przypadków zakażenia koronawirusem (dane z 20 maja), zmarły 15 664 osoby. W samym Mediolanie jest aktualnie ponad 22 tysiące chorych.



Najnowsze badania Policlinico di Milano (główny szpital w Mediolanie) wskazują, że mieszkańcy stolicy regionu Lombardia, która przez długi czas pozostawała epicentrum koronawirusa w Europie, mogli chorować i zdążyć wyzdrowieć z COVID-19 jeszcze przed 21 lutego.

"Nie dość, że COVID-19 krążył po Mediolanie już na kilka tygodni przed wybuchem epidemii 21 lutego, to w tym momencie już 4,6 procent dawców, którzy oddawali krew w Policlinico, miało w niej przeciwciała koronawirusa. Oznacza to, że jedna osoba na 20 miała kontakt z koronawirusem i zdążyła się na niego uodpornić" - donosi dziennik "La Stampa". W pierwszych dniach kwietnia liczba ta wzrosła do 7,1 procent.Jak tłumaczy dziennik, badanie objęło około 800 zdrowych dawców krwi, którzy regularnie odwiedzają Policlinico, i robili to też między 24 lutego a 8 kwietnia, czyli w okresie od wybuchu epidemii COVID-19 do momentu pełnej izolacji kraju.