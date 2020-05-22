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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1291129212931294

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 04:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

15 травня в Росії почалося масове тестування на Covid-19. На першому етапі протестували понад 40 000 мешканців Москви.

14% мали антитіла, тобто вже перехворіли у минулому.

Все участники тестирования не имели симптомов, были здоровы, и ранее у них не диагностировали COVID-19

https://meduza.io/news/2020/05/22/invit ... paign=live

https://ria.ru/20200522/1571816230.html
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 07:33

  beee написав:На другий етап карантину НЕ переходять:
⛔️ Київ та область;
⛔️ Волинська область;
⛔️ Закарпатська область;
⛔️ Рівненська область;
⛔️ Чернівецька область.

Це означає, що для цих областей послаблення карантину — зокрема, відкриття дитячих садочків, спортзалів, ресторанів, відновлення пасажирського авто-, авіа- та з/д сполучення — не буде.

Говорите
відновлення пасажирського авто-, авіа- та з/д сполучення — не буде.

Ню-ню.

Табло автовокзалу КИЇВ АС-ЗЛВ, доба: поточна, станом на: 23.05.20 07:24

http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=306100

Киев -> Черкассы, Чернигов, Житомир, Полтава, Одесса, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Харьков, Львов, Ровно...
yanyura
 
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