14% мали антитіла, тобто вже перехворіли у минулому.
Все участники тестирования не имели симптомов, были здоровы, и ранее у них не диагностировали COVID-19
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 04:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
15 травня в Росії почалося масове тестування на Covid-19. На першому етапі протестували понад 40 000 мешканців Москви.
14% мали антитіла, тобто вже перехворіли у минулому.
Все участники тестирования не имели симптомов, были здоровы, и ранее у них не диагностировали COVID-19
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Додано: Суб 23 тра, 2020 07:33
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