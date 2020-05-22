14% мали антитіла, тобто вже перехворіли у минулому.
Все участники тестирования не имели симптомов, были здоровы, и ранее у них не диагностировали COVID-19
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Додано: Суб 23 тра, 2020 04:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
15 травня в Росії почалося масове тестування на Covid-19. На першому етапі протестували понад 40 000 мешканців Москви.
14% мали антитіла, тобто вже перехворіли у минулому.
Все участники тестирования не имели симптомов, были здоровы, и ранее у них не диагностировали COVID-19
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Додано: Суб 23 тра, 2020 07:33
Говорите
Ню-ню.
Киев -> Черкассы, Чернигов, Житомир, Полтава, Одесса, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Харьков, Львов, Ровно...
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 20580 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 432 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 853 випадки;
Волинська область — 759 випадків;
Дніпропетровська область — 865 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 618 випадків;
Закарпатська область — 1042 випадки;
Запорізька область — 403 випадки;
Івано-Франківська область — 1274 випадки;
Кіровоградська область — 466 випадків;
м. Київ — 2569 випадків;
Київська область — 1375 випадків;
Львівська область — 1285 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 821 випадок;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1368 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1108 випадків;
Харківська область — 892 випадки;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 329 випадків;
Чернівецька область — 2964 випадки;
Черкаська область — 387 випадків;
Чернігівська область — 127 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
09.05.2020 14710 515 376 15 2909 203 167107
10.05.2020 15232 522 391 15 3060 151 176403
11.05.2020 15648 416 408 17 3288 228 181552
12.05.2020 16023 375 425 17 3373 85 187307
13.05.2020 16425 402 439 14 3716 343 192247
14.05.2020 16847 422 456 17 4143 427 202495
15.05.2020 17330 483 476 20 4473 330 211614
16.05.2020 17858 528 497 21 4906 433 220638
17.05.2020 18291 433 514 17 5116 210 227801
18.05.2020 18616 325 535 21 5276 160 232899
19.05.2020 18876 260 548 13 5632 356 239961
20.05.2020 19230 354 564 16 5955 323 248529
21.05.2020 19706 476 579 15 6227 272 257890
22.05.2020 20148 442 588 9 6585 358 267185
23.05.2020 20580 432 605 17 6929 344 277712
Пока на месте топчемся.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У главы бюджетного комитета Рады Юрия Аристова диагностирован коронавирус.
Об этом сообщила у себя на странице нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
В Тернопольской области от коронавируса умер председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский.
В Одесской области за сутки заболело 7 человек, а выздоровело 14. Прогресс, однако.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:06
Я Вашу табличку разделил по неделям, чтобы было удобно сравнивать с учетом фактора влияния выходных. Так видно существенное снижение количества новых случаев на этой неделе.
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:16
Производство вакцины от коронавируса планируется начать к концу лета, сообщил директор центра эпидемилогии имени Гамалеи, РФ.
Сам директор также принял личное участие в качестве добровольца в испытаниях новой вакцины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:42
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