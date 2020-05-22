Использование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.
Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.
В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза.
Не так страшна корона, как лечение от неё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 23 травня:
▪ В Україні за минулу добу зафіксовано 432 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 60 у дітей та 93 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 107 осіб. Одужали за добу 344 особи, а померли 17 осіб.
▪ За останню добу проведено 10248 тестування методом ПЛР. Це рекорд за весь час пандемії.
▪ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Чернівецькій (59), Львівській (45) та Рівненській (45) областях, а також у місті Києві (47).
▪ З 25 травня в Україні буде дозволено роботу дитсадків у областях, які відповідають критеріям переходу до другого етапу пом’якшення карантину. МОЗ визначило правила роботи дитячих закладів освіти, ознайомитися з правилами можна на сайті міністерства.
▪ МОЗ встановило чіткі правила розподілу медичних виробів, які закуповуються централізовано. Передусім вони виділяються лікарнями, які працюють з хворими на COVID-19, в екстрену медичну допомогу, а також в області, які найбільше потерпають від коронавірусу.
▪ Медичне обладнання та ЗІЗ, закуплені НАК “Нафтогаз” у Китаї на суму 500 млн грн, поставлені у 14 регіонів, які найбільше постраждали від коронавірусу і потребують допомоги. Серед закупок: понад 388 тис. захисних костюмів, 12 мобільних рентген-апаратів, 200 моніторів пацієнтів, 50 ультразвукових мобільних апаратів.
▪ ТРЦ було дозволено працювати ще 11 травня, але без розважальних зон та закладів харчування. Втім, рішення щодо відновлення їх роботи приймає місцева влада, у залежності від епідемічної ситуації в регіоні.
▪ Масові заходи, в тому числі робота боулінг-клубів, будуть дозволені не раніше, ніж 22 червня, якщо не буде ризиків для здоров’я і життя громадян.