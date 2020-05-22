Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1292129312941295 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 47 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 223 Додано: Суб 23 тра, 2020 12:02 zokibada написав: Новые данные по гидроксихлорохину опубликовали в Lancet. Почти 15 000 пациентов принимавших гидроксихлорохин / хлорохин из 671 госпиталя на 6 континентах.



https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20 )31180-6/fulltext



Использование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.



Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.



В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза. Новые данные по гидроксихлорохину опубликовали в Lancet. Почти 15 000 пациентов принимавших гидроксихлорохин / хлорохин из 671 госпиталя на 6 континентах.)31180-6/fulltextИспользование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза.

Не так страшна корона, как лечение от неё Не так страшна корона, как лечение от неё Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11426 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6823 раз. Подякували: 3056 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 12:06 varlo написав: Обнаружены более заразные типы COVID-19

https://newsyou.info/obnaruzheny-bolee-zaraznie-tipy-covid-19 Обнаружены более заразные типы COVID-19

Вовремя.

А то уже перестают бояться, и даже снимают карантин Вовремя.А то уже перестают бояться, и даже снимают карантин Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11426 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6823 раз. Подякували: 3056 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 12:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 23 травня:



▪ В Україні за минулу добу зафіксовано 432 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 60 у дітей та 93 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 107 осіб. Одужали за добу 344 особи, а померли 17 осіб.



▪ За останню добу проведено 10248 тестування методом ПЛР. Це рекорд за весь час пандемії.



▪ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Чернівецькій (59), Львівській (45) та Рівненській (45) областях, а також у місті Києві (47).



▪ З 25 травня в Україні буде дозволено роботу дитсадків у областях, які відповідають критеріям переходу до другого етапу пом’якшення карантину. МОЗ визначило правила роботи дитячих закладів освіти, ознайомитися з правилами можна на сайті міністерства.



▪ МОЗ встановило чіткі правила розподілу медичних виробів, які закуповуються централізовано. Передусім вони виділяються лікарнями, які працюють з хворими на COVID-19, в екстрену медичну допомогу, а також в області, які найбільше потерпають від коронавірусу.



▪ Медичне обладнання та ЗІЗ, закуплені НАК “Нафтогаз” у Китаї на суму 500 млн грн, поставлені у 14 регіонів, які найбільше постраждали від коронавірусу і потребують допомоги. Серед закупок: понад 388 тис. захисних костюмів, 12 мобільних рентген-апаратів, 200 моніторів пацієнтів, 50 ультразвукових мобільних апаратів.



▪ ТРЦ було дозволено працювати ще 11 травня, але без розважальних зон та закладів харчування. Втім, рішення щодо відновлення їх роботи приймає місцева влада, у залежності від епідемічної ситуації в регіоні.



▪ Масові заходи, в тому числі робота боулінг-клубів, будуть дозволені не раніше, ніж 22 червня, якщо не буде ризиків для здоров’я і життя громадян.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6196 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 12:48 В Одессе вчера за сутки выявлен один новый заболевший коронавирусом.

О как ! Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16927 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4194 раз. Подякували: 6710 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1292129312941295 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 695 , 696 , 697

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6964 1560580

ЛОБ П'ят 22 тра, 2020 10:53