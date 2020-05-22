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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1292129312941295

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:02

  zokibada написав:Новые данные по гидроксихлорохину опубликовали в Lancet. Почти 15 000 пациентов принимавших гидроксихлорохин / хлорохин из 671 госпиталя на 6 континентах.

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20)31180-6/fulltext

Использование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.

Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.

В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза.

Не так страшна корона, как лечение от неё :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:06

  varlo написав:Обнаружены более заразные типы COVID-19
https://newsyou.info/obnaruzheny-bolee-zaraznie-tipy-covid-19

Вовремя.
А то уже перестают бояться, и даже снимают карантин :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 23 травня:

▪ В Україні за минулу добу зафіксовано 432 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 60 у дітей та 93 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 107 осіб. Одужали за добу 344 особи, а померли 17 осіб.

▪ За останню добу проведено 10248 тестування методом ПЛР. Це рекорд за весь час пандемії.

▪ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Чернівецькій (59), Львівській (45) та Рівненській (45) областях, а також у місті Києві (47).

▪ З 25 травня в Україні буде дозволено роботу дитсадків у областях, які відповідають критеріям переходу до другого етапу пом’якшення карантину. МОЗ визначило правила роботи дитячих закладів освіти, ознайомитися з правилами можна на сайті міністерства.

▪ МОЗ встановило чіткі правила розподілу медичних виробів, які закуповуються централізовано. Передусім вони виділяються лікарнями, які працюють з хворими на COVID-19, в екстрену медичну допомогу, а також в області, які найбільше потерпають від коронавірусу.

▪ Медичне обладнання та ЗІЗ, закуплені НАК “Нафтогаз” у Китаї на суму 500 млн грн, поставлені у 14 регіонів, які найбільше постраждали від коронавірусу і потребують допомоги. Серед закупок: понад 388 тис. захисних костюмів, 12 мобільних рентген-апаратів, 200 моніторів пацієнтів, 50 ультразвукових мобільних апаратів.

▪ ТРЦ було дозволено працювати ще 11 травня, але без розважальних зон та закладів харчування. Втім, рішення щодо відновлення їх роботи приймає місцева влада, у залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

▪ Масові заходи, в тому числі робота боулінг-клубів, будуть дозволені не раніше, ніж 22 червня, якщо не буде ризиків для здоров’я і життя громадян.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:48

В Одессе вчера за сутки выявлен один новый заболевший коронавирусом.
О как !
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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ЛОБ

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