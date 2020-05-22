Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятницу, 22 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.
Количество заболевших за вчера + 107 716.
Абсолютный рекорд по количеству заболевших за день.
Закрываем этап серых будней пандемии, который длился 51 день с конца марта с количеством зараженных 74-100 тысяч в день.
Открываем новый этап, восхождение с плато. 22 мая считаем 3-им днём нового этапа.
Никак не может прерваться давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа:
США, Бразилия и Испания дали 56 % умерших за день.
США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.
Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:
Впервые Южная Америка стала лидером по количеству новых больных за день, 27.4 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили.
Северная Америка дала 27.3 % вновь заболевших, в основном это США.
Азия в относительных показателях также пошла вверх, 23 % новых случаев, лидеры тут по-прежнему Индия и Саудовская Аравия.
Европа быстрыми темпами уходит на второстепенные роли, доля Европы 18 %, по-прежнему тут в основном Россия и Великобритания.
Африка - 3,9 %, в основном ЮАР и Египет
Австралия + Океания - 0,01 %
Итого - рады за Европу, болеем за наших )))
В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:
1. США + 24 197 за вчерашний день - медленно, но снижаются
2. соседи Бразилия + Перу + 22 898 - быстро растут, за неделю + 19 %
3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 10 865 - стремительный рост, за неделю показатель вырос на 70 %
4. Россия + 8894 - очень медленно, но снижаются
5. Западная Европа вся примерно + 7728, за неделю показатель упал на 8 % !
6. Аравийский полуостров + 7097 - тут рост ускоряется, за неделю + 48 %
Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.
Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.
Максимальные показатели или близкие к ним вчера показали:
Бразилия + 19969 - 2-й результат
Индия + 6568 - maximum
Чили + 4276 - maximum
Мексика + 2973 - maximum
Катар + 1830 - maximum
Эмираты + 994 - maximum
Колумбия + 801 - maximum
Египет + 783 - maximum
а также Аргентина, Казахстан, Оман, Гвинея, Гватемала, Джибути, Габон и тд.
То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет, всё спокойно.
Хотя вчера Россия установила свой рекорд по умершим - 150. Это пока отголоски недавних максимумов.
Швеция застряла на стадии плато, скоро будет два месяца как.
Аналогично и у Польши тоже самое, застряли.
Но большинство европейских стран, спустившись с пиков, вошли
в какое-то нижнее плато, где опять нет ни увеличения, ни сокращения
количества заболевших - видимо плата за оставшееся всё-таки
перемещение людей между странами.
Лишь небольшое количество европейских стран прямо таки идеальны
в борьбе с эпидемией. В Черногории остался всего один активный больной, в Исландии всего 2 больных, и их судя по всему скоро выпишут, в Монако 3 больных на моменте.
Бацька продолжает мутить, с 5 мая в Беларуси количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 905-969, что выглядит уже нелепо. Такого узкого диапазона такое продолжительное время не было ни в одной стране.
Расширяется список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые освободились от него. Таковых уже - 22.
Пока это страны в основном небольшие (самая крупная из них это Папуа-Новая Гвинея - 9 миллионов населения) и в основном с небольшой регистрацией случаев ( больше всего случаев из очистившихся было у Маврикия - 332 ).
Китай с 17 апреля ноль смертей от коронавируса.
Похвалим в этот раз Израиль - классическая графика подавления эпидемии. Таиланд за вчера ноль заболевших, всё под контролем.
Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.
Неудачно вышел Иран, пошёл на второй пик. Неудачно выходит Ливан.
У остальных пока всё спокойно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.