Додано: Суб 23 тра, 2020 15:50

Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятницу, 22 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.Количество заболевших за вчера + 107 716.Абсолютный рекорд по количеству заболевших за день.Закрываем этап серых будней пандемии, который длился 51 день с конца марта с количеством зараженных 74-100 тысяч в день.Открываем новый этап, восхождение с плато. 22 мая считаем 3-им днём нового этапа.Никак не может прерваться давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа:США, Бразилия и Испания дали 56 % умерших за день.США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:Впервые Южная Америка стала лидером по количеству новых больных за день, 27.4 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили.Северная Америка дала 27.3 % вновь заболевших, в основном это США.Азия в относительных показателях также пошла вверх, 23 % новых случаев, лидеры тут по-прежнему Индия и Саудовская Аравия.Европа быстрыми темпами уходит на второстепенные роли, доля Европы 18 %, по-прежнему тут в основном Россия и Великобритания.Африка - 3,9 %, в основном ЮАР и ЕгипетАвстралия + Океания - 0,01 %Итого - рады за Европу, болеем за наших )))В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:1. США + 24 197 за вчерашний день - медленно, но снижаются2. соседи Бразилия + Перу + 22 898 - быстро растут, за неделю + 19 %3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 10 865 - стремительный рост, за неделю показатель вырос на 70 %4. Россия + 8894 - очень медленно, но снижаются5. Западная Европа вся примерно + 7728, за неделю показатель упал на 8 % !6. Аравийский полуостров + 7097 - тут рост ускоряется, за неделю + 48 %Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.Максимальные показатели или близкие к ним вчера показали:Бразилия + 19969 - 2-й результатИндия + 6568 - maximumЧили + 4276 - maximumМексика + 2973 - maximumКатар + 1830 - maximumЭмираты + 994 - maximumКолумбия + 801 - maximumЕгипет + 783 - maximumа также Аргентина, Казахстан, Оман, Гвинея, Гватемала, Джибути, Габон и тд.То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет, всё спокойно.Хотя вчера Россия установила свой рекорд по умершим - 150. Это пока отголоски недавних максимумов.Швеция застряла на стадии плато, скоро будет два месяца как.Аналогично и у Польши тоже самое, застряли.Но большинство европейских стран, спустившись с пиков, вошлив какое-то нижнее плато, где опять нет ни увеличения, ни сокращенияколичества заболевших - видимо плата за оставшееся всё-такиперемещение людей между странами.Лишь небольшое количество европейских стран прямо таки идеальныв борьбе с эпидемией. В Черногории остался всего один активный больной, в Исландии всего 2 больных, и их судя по всему скоро выпишут, в Монако 3 больных на моменте.Бацька продолжает мутить, с 5 мая в Беларуси количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 905-969, что выглядит уже нелепо. Такого узкого диапазона такое продолжительное время не было ни в одной стране.Расширяется список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые освободились от него. Таковых уже - 22.Пока это страны в основном небольшие (самая крупная из них это Папуа-Новая Гвинея - 9 миллионов населения) и в основном с небольшой регистрацией случаев ( больше всего случаев из очистившихся было у Маврикия - 332 ).Китай с 17 апреля ноль смертей от коронавируса.Похвалим в этот раз Израиль - классическая графика подавления эпидемии. Таиланд за вчера ноль заболевших, всё под контролем.Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.Неудачно вышел Иран, пошёл на второй пик. Неудачно выходит Ливан.У остальных пока всё спокойно.