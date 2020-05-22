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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1293129412951296>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:02

  zokibada написав:Новые данные по гидроксихлорохину опубликовали в Lancet. Почти 15 000 пациентов принимавших гидроксихлорохин / хлорохин из 671 госпиталя на 6 континентах.

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20)31180-6/fulltext

Использование этих препаратов ( в чистом виде и в комбинации с макролидами) только увеличивало госпитальную летальность и риск развития нарушения ритма у пациентов с Covid.

Интересен факт что препараты принимались в течении 48 часов после постановки диагноза, что довольно рано, и пациентов которые уже были на ИВЛ исключили.

В группе гидроксихлорохина летальность была на 34% выше а риск аритмий в 1.4 раза. В группе гидроксихлорохина + азитромицин летальность была на 45% выше, а риск развития нарушения ритма повышался в 4 раза,в группе хлорохина летальность была выше на 37% , а риск аритмии в 3 раза.

Не так страшна корона, как лечение от неё :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:06

  varlo написав:Обнаружены более заразные типы COVID-19
https://newsyou.info/obnaruzheny-bolee-zaraznie-tipy-covid-19

Вовремя.
А то уже перестают бояться, и даже снимают карантин :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 23 травня:

▪ В Україні за минулу добу зафіксовано 432 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 60 у дітей та 93 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 107 осіб. Одужали за добу 344 особи, а померли 17 осіб.

▪ За останню добу проведено 10248 тестування методом ПЛР. Це рекорд за весь час пандемії.

▪ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Чернівецькій (59), Львівській (45) та Рівненській (45) областях, а також у місті Києві (47).

▪ З 25 травня в Україні буде дозволено роботу дитсадків у областях, які відповідають критеріям переходу до другого етапу пом’якшення карантину. МОЗ визначило правила роботи дитячих закладів освіти, ознайомитися з правилами можна на сайті міністерства.

▪ МОЗ встановило чіткі правила розподілу медичних виробів, які закуповуються централізовано. Передусім вони виділяються лікарнями, які працюють з хворими на COVID-19, в екстрену медичну допомогу, а також в області, які найбільше потерпають від коронавірусу.

▪ Медичне обладнання та ЗІЗ, закуплені НАК “Нафтогаз” у Китаї на суму 500 млн грн, поставлені у 14 регіонів, які найбільше постраждали від коронавірусу і потребують допомоги. Серед закупок: понад 388 тис. захисних костюмів, 12 мобільних рентген-апаратів, 200 моніторів пацієнтів, 50 ультразвукових мобільних апаратів.

▪ ТРЦ було дозволено працювати ще 11 травня, але без розважальних зон та закладів харчування. Втім, рішення щодо відновлення їх роботи приймає місцева влада, у залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

▪ Масові заходи, в тому числі робота боулінг-клубів, будуть дозволені не раніше, ніж 22 червня, якщо не буде ризиків для здоров’я і життя громадян.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:48

В Одессе вчера за сутки выявлен один новый заболевший коронавирусом.
О как !
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:В Одессе вчера за сутки выявлен один новый заболевший коронавирусом.
О как !
Підготовка до прийому мільйонів туристів розпочалася))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:42

  varlo написав:Максим Степанов: Київ може переходити на другий етап виходу з карантину

Рівень захворюваності у столиці України зараз становить 11.7 на 100 тисяч населення при нормі 12, тому Київ може переходити на другий етап пом’якшення карантину.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Рішення про чергове послаблення — справа міської комісії ТЕБ та НС.

Також 22 травня заступник голови МОЗ Віктор Ляшко мав зустріч з представниками київського метрополітену. Працівники відповідально поставились до організації безпечних перевезень під час епідемії коронавірусної інфекції: розробили дистанційну розмітку, закупили термометри та захисні щитки для робітників метрополітену, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19.

Таблиця показників для послаблення протиепідемічних заходів оновлюватиметься кожного дня. Стежте за новинами на сайті МОЗу.


Что требовалось доказать - Местные царьки будут по максимум мухлевать со статистикой .Местным царькам не нужен карантин .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Ослаблять карантин нельзя. Но если очень хочется, МОЗ подправит показатели
Павел Ковтонюк
замминистра здравоохранения Украины в 2016-2019 годах"
https://www.liga.net/health/opinion/osl ... pokazateli
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:50

Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятницу, 22 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.

Количество заболевших за вчера + 107 716.
Абсолютный рекорд по количеству заболевших за день.
Закрываем этап серых будней пандемии, который длился 51 день с конца марта с количеством зараженных 74-100 тысяч в день.
Открываем новый этап, восхождение с плато. 22 мая считаем 3-им днём нового этапа.

Никак не может прерваться давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа:
США, Бразилия и Испания дали 56 % умерших за день.
США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.

Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:
Впервые Южная Америка стала лидером по количеству новых больных за день, 27.4 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили.
Северная Америка дала 27.3 % вновь заболевших, в основном это США.
Азия в относительных показателях также пошла вверх, 23 % новых случаев, лидеры тут по-прежнему Индия и Саудовская Аравия.
Европа быстрыми темпами уходит на второстепенные роли, доля Европы 18 %, по-прежнему тут в основном Россия и Великобритания.
Африка - 3,9 %, в основном ЮАР и Египет
Австралия + Океания - 0,01 %
Итого - рады за Европу, болеем за наших )))

В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:
1. США + 24 197 за вчерашний день - медленно, но снижаются
2. соседи Бразилия + Перу + 22 898 - быстро растут, за неделю + 19 %
3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 10 865 - стремительный рост, за неделю показатель вырос на 70 %
4. Россия + 8894 - очень медленно, но снижаются
5. Западная Европа вся примерно + 7728, за неделю показатель упал на 8 % !
6. Аравийский полуостров + 7097 - тут рост ускоряется, за неделю + 48 %
Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.

Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.
Максимальные показатели или близкие к ним вчера показали:
Бразилия + 19969 - 2-й результат
Индия + 6568 - maximum
Чили + 4276 - maximum
Мексика + 2973 - maximum
Катар + 1830 - maximum
Эмираты + 994 - maximum
Колумбия + 801 - maximum
Египет + 783 - maximum
а также Аргентина, Казахстан, Оман, Гвинея, Гватемала, Джибути, Габон и тд.
То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет, всё спокойно.
Хотя вчера Россия установила свой рекорд по умершим - 150. Это пока отголоски недавних максимумов.

Швеция застряла на стадии плато, скоро будет два месяца как.
Аналогично и у Польши тоже самое, застряли.
Но большинство европейских стран, спустившись с пиков, вошли
в какое-то нижнее плато, где опять нет ни увеличения, ни сокращения
количества заболевших - видимо плата за оставшееся всё-таки
перемещение людей между странами.
Лишь небольшое количество европейских стран прямо таки идеальны
в борьбе с эпидемией. В Черногории остался всего один активный больной, в Исландии всего 2 больных, и их судя по всему скоро выпишут, в Монако 3 больных на моменте.

Бацька продолжает мутить, с 5 мая в Беларуси количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 905-969, что выглядит уже нелепо. Такого узкого диапазона такое продолжительное время не было ни в одной стране.

Расширяется список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые освободились от него. Таковых уже - 22.
Пока это страны в основном небольшие (самая крупная из них это Папуа-Новая Гвинея - 9 миллионов населения) и в основном с небольшой регистрацией случаев ( больше всего случаев из очистившихся было у Маврикия - 332 ).

Китай с 17 апреля ноль смертей от коронавируса.
Похвалим в этот раз Израиль - классическая графика подавления эпидемии. Таиланд за вчера ноль заболевших, всё под контролем.

Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.
Неудачно вышел Иран, пошёл на второй пик. Неудачно выходит Ливан.
У остальных пока всё спокойно. :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:12

  Вкладчик1234 написав:
  varlo написав:Обнаружены более заразные типы COVID-19
https://newsyou.info/obnaruzheny-bolee-zaraznie-tipy-covid-19

Вовремя.
А то уже перестают бояться, и даже снимают карантин :)


Главное дотянуть до Осени . а там можно будет кричать - Вторая волна вируса .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:15

  _Mykola_ написав:"Ослаблять карантин нельзя. Но если очень хочется, МОЗ подправит показатели
Павел Ковтонюк
замминистра здравоохранения Украины в 2016-2019 годах"
https://www.liga.net/health/opinion/osl ... pokazateli


еще один ненормальный эксперт
moldashavanin
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