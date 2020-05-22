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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1293129412951296 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 47 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 223 Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16 freeze написав: Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятницу, 22 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.



Количество заболевших за вчера + 107 716.

Абсолютный рекорд по количеству заболевших за день.

Закрываем этап серых будней пандемии, который длился 51 день с конца марта с количеством зараженных 74-100 тысяч в день.

Открываем новый этап, восхождение с плато. 22 мая считаем 3-им днём нового этапа.



Никак не может прерваться давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа:

США, Бразилия и Испания дали 56 % умерших за день.

США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.



Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:

Впервые Южная Америка стала лидером по количеству новых больных за день, 27.4 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили.

Северная Америка дала 27.3 % вновь заболевших, в основном это США.

Азия в относительных показателях также пошла вверх, 23 % новых случаев, лидеры тут по-прежнему Индия и Саудовская Аравия.

Европа быстрыми темпами уходит на второстепенные роли, доля Европы 18 %, по-прежнему тут в основном Россия и Великобритания.

Африка - 3,9 %, в основном ЮАР и Египет

Австралия + Океания - 0,01 %

Итого - рады за Европу, болеем за наших )))



В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:

1. США + 24 197 за вчерашний день - медленно, но снижаются

2. соседи Бразилия + Перу + 22 898 - быстро растут, за неделю + 19 %

3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 10 865 - стремительный рост, за неделю показатель вырос на 70 %

4. Россия + 8894 - очень медленно, но снижаются

5. Западная Европа вся примерно + 7728, за неделю показатель упал на 8 % !

6. Аравийский полуостров + 7097 - тут рост ускоряется, за неделю + 48 %

Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.



Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.

Максимальные показатели или близкие к ним вчера показали:

Бразилия + 19969 - 2-й результат

Индия + 6568 - maximum

Чили + 4276 - maximum

Мексика + 2973 - maximum

Катар + 1830 - maximum

Эмираты + 994 - maximum

Колумбия + 801 - maximum

Египет + 783 - maximum

а также Аргентина, Казахстан, Оман, Гвинея, Гватемала, Джибути, Габон и тд.

То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет, всё спокойно.

Хотя вчера Россия установила свой рекорд по умершим - 150. Это пока отголоски недавних максимумов.



Швеция застряла на стадии плато, скоро будет два месяца как.

Аналогично и у Польши тоже самое, застряли.

Но большинство европейских стран, спустившись с пиков, вошли

в какое-то нижнее плато, где опять нет ни увеличения, ни сокращения

количества заболевших - видимо плата за оставшееся всё-таки

перемещение людей между странами.

Лишь небольшое количество европейских стран прямо таки идеальны

в борьбе с эпидемией. В Черногории остался всего один активный больной, в Исландии всего 2 больных, и их судя по всему скоро выпишут, в Монако 3 больных на моменте.



Бацька продолжает мутить, с 5 мая в Беларуси количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 905-969, что выглядит уже нелепо. Такого узкого диапазона такое продолжительное время не было ни в одной стране.



Расширяется список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые освободились от него. Таковых уже - 22.

Пока это страны в основном небольшие (самая крупная из них это Папуа-Новая Гвинея - 9 миллионов населения) и в основном с небольшой регистрацией случаев ( больше всего случаев из очистившихся было у Маврикия - 332 ).



Китай с 17 апреля ноль смертей от коронавируса.

Похвалим в этот раз Израиль - классическая графика подавления эпидемии. Таиланд за вчера ноль заболевших, всё под контролем.



Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.

Неудачно вышел Иран, пошёл на второй пик. Неудачно выходит Ливан.

У остальных пока всё спокойно. Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятницу, 22 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.Количество заболевших за вчера + 107 716.Абсолютный рекорд по количеству заболевших за день.Закрываем этап серых будней пандемии, который длился 51 день с конца марта с количеством зараженных 74-100 тысяч в день.Открываем новый этап, восхождение с плато. 22 мая считаем 3-им днём нового этапа.Никак не может прерваться давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа:США, Бразилия и Испания дали 56 % умерших за день.США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:Впервые Южная Америка стала лидером по количеству новых больных за день, 27.4 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили.Северная Америка дала 27.3 % вновь заболевших, в основном это США.Азия в относительных показателях также пошла вверх, 23 % новых случаев, лидеры тут по-прежнему Индия и Саудовская Аравия.Европа быстрыми темпами уходит на второстепенные роли, доля Европы 18 %, по-прежнему тут в основном Россия и Великобритания.Африка - 3,9 %, в основном ЮАР и ЕгипетАвстралия + Океания - 0,01 %Итого - рады за Европу, болеем за наших )))В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:1. США + 24 197 за вчерашний день - медленно, но снижаются2. соседи Бразилия + Перу + 22 898 - быстро растут, за неделю + 19 %3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 10 865 - стремительный рост, за неделю показатель вырос на 70 %4. Россия + 8894 - очень медленно, но снижаются5. Западная Европа вся примерно + 7728, за неделю показатель упал на 8 % !6. Аравийский полуостров + 7097 - тут рост ускоряется, за неделю + 48 %Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.Максимальные показатели или близкие к ним вчера показали:Бразилия + 19969 - 2-й результатИндия + 6568 - maximumЧили + 4276 - maximumМексика + 2973 - maximumКатар + 1830 - maximumЭмираты + 994 - maximumКолумбия + 801 - maximumЕгипет + 783 - maximumа также Аргентина, Казахстан, Оман, Гвинея, Гватемала, Джибути, Габон и тд.То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет, всё спокойно.Хотя вчера Россия установила свой рекорд по умершим - 150. Это пока отголоски недавних максимумов.Швеция застряла на стадии плато, скоро будет два месяца как.Аналогично и у Польши тоже самое, застряли.Но большинство европейских стран, спустившись с пиков, вошлив какое-то нижнее плато, где опять нет ни увеличения, ни сокращенияколичества заболевших - видимо плата за оставшееся всё-такиперемещение людей между странами.Лишь небольшое количество европейских стран прямо таки идеальныв борьбе с эпидемией. В Черногории остался всего один активный больной, в Исландии всего 2 больных, и их судя по всему скоро выпишут, в Монако 3 больных на моменте.Бацька продолжает мутить, с 5 мая в Беларуси количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 905-969, что выглядит уже нелепо. Такого узкого диапазона такое продолжительное время не было ни в одной стране.Расширяется список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые освободились от него. Таковых уже - 22.Пока это страны в основном небольшие (самая крупная из них это Папуа-Новая Гвинея - 9 миллионов населения) и в основном с небольшой регистрацией случаев ( больше всего случаев из очистившихся было у Маврикия - 332 ).Китай с 17 апреля ноль смертей от коронавируса.Похвалим в этот раз Израиль - классическая графика подавления эпидемии. Таиланд за вчера ноль заболевших, всё под контролем.Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.Неудачно вышел Иран, пошёл на второй пик. Неудачно выходит Ливан.У остальных пока всё спокойно.

Израиль все больше открывается и снимает карантин вопреки мнению врачей так что ситуация может измениться в течение 2-х недель.

Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину. Хотя они понимают что коллективный иммунитет а отличие от России не выработан и внешние контакты на ближайшее будущее не предусматривается.

О России - https://m.youtube.com/watch?v=E56Egr4fQBY Израиль все больше открывается и снимает карантин вопреки мнению врачей так что ситуация может измениться в течение 2-х недель.Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину. Хотя они понимают что коллективный иммунитет а отличие от России не выработан и внешние контакты на ближайшее будущее не предусматривается.О России - Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3458 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 16:36 shapo написав: Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину. Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину.

Почему не пишу ?

"Если посмотреть по континентам, :

... Австралия + Океания - 0,01 % от всех вновь заболевших за день в мире"



Раньше, часто про них писал, но там давно уже стабильность, а интересно развитие. Почему не пишу ?"Если посмотреть по континентам, :... Австралия + Океания - 0,01 % от всех вновь заболевших за день в мире"Раньше, часто про них писал, но там давно уже стабильность, а интересно развитие. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16930 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4194 раз. Подякували: 6711 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 16:58 freeze написав: shapo написав: Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину. Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину.

Почему не пишу ?

"Если посмотреть по континентам, :

... Австралия + Океания - 0,01 % от всех вновь заболевших за день в мире"



Раньше, часто про них писал, но там давно уже стабильность, а интересно развитие. Почему не пишу ?"Если посмотреть по континентам, :... Австралия + Океания - 0,01 % от всех вновь заболевших за день в мире"Раньше, часто про них писал, но там давно уже стабильность, а интересно развитие.



Пока не откроют страну ничего не изменится хотя масок там не носили, но чётко держали и держат дистанцию и в супер запускали первыми пожилых. Сейчас пускают всех, открыли рынки, но границы между штатами пока закрыты Пока не откроют страну ничего не изменится хотя масок там не носили, но чётко держали и держат дистанцию и в супер запускали первыми пожилых. Сейчас пускают всех, открыли рынки, но границы между штатами пока закрыты Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3458 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 17:37 https://youtu.be/a1DXjmKsAFw Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3458 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1293129412951296 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6964 1560690

ЛОБ П'ят 22 тра, 2020 10:53