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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1293129412951296

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16

  freeze написав:Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятницу, 22 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.

Количество заболевших за вчера + 107 716.
Абсолютный рекорд по количеству заболевших за день.
Закрываем этап серых будней пандемии, который длился 51 день с конца марта с количеством зараженных 74-100 тысяч в день.
Открываем новый этап, восхождение с плато. 22 мая считаем 3-им днём нового этапа.

Никак не может прерваться давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа:
США, Бразилия и Испания дали 56 % умерших за день.
США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.

Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:
Впервые Южная Америка стала лидером по количеству новых больных за день, 27.4 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили.
Северная Америка дала 27.3 % вновь заболевших, в основном это США.
Азия в относительных показателях также пошла вверх, 23 % новых случаев, лидеры тут по-прежнему Индия и Саудовская Аравия.
Европа быстрыми темпами уходит на второстепенные роли, доля Европы 18 %, по-прежнему тут в основном Россия и Великобритания.
Африка - 3,9 %, в основном ЮАР и Египет
Австралия + Океания - 0,01 %
Итого - рады за Европу, болеем за наших )))

В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:
1. США + 24 197 за вчерашний день - медленно, но снижаются
2. соседи Бразилия + Перу + 22 898 - быстро растут, за неделю + 19 %
3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 10 865 - стремительный рост, за неделю показатель вырос на 70 %
4. Россия + 8894 - очень медленно, но снижаются
5. Западная Европа вся примерно + 7728, за неделю показатель упал на 8 % !
6. Аравийский полуостров + 7097 - тут рост ускоряется, за неделю + 48 %
Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.

Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.
Максимальные показатели или близкие к ним вчера показали:
Бразилия + 19969 - 2-й результат
Индия + 6568 - maximum
Чили + 4276 - maximum
Мексика + 2973 - maximum
Катар + 1830 - maximum
Эмираты + 994 - maximum
Колумбия + 801 - maximum
Египет + 783 - maximum
а также Аргентина, Казахстан, Оман, Гвинея, Гватемала, Джибути, Габон и тд.
То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет, всё спокойно.
Хотя вчера Россия установила свой рекорд по умершим - 150. Это пока отголоски недавних максимумов.

Швеция застряла на стадии плато, скоро будет два месяца как.
Аналогично и у Польши тоже самое, застряли.
Но большинство европейских стран, спустившись с пиков, вошли
в какое-то нижнее плато, где опять нет ни увеличения, ни сокращения
количества заболевших - видимо плата за оставшееся всё-таки
перемещение людей между странами.
Лишь небольшое количество европейских стран прямо таки идеальны
в борьбе с эпидемией. В Черногории остался всего один активный больной, в Исландии всего 2 больных, и их судя по всему скоро выпишут, в Монако 3 больных на моменте.

Бацька продолжает мутить, с 5 мая в Беларуси количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 905-969, что выглядит уже нелепо. Такого узкого диапазона такое продолжительное время не было ни в одной стране.

Расширяется список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые освободились от него. Таковых уже - 22.
Пока это страны в основном небольшие (самая крупная из них это Папуа-Новая Гвинея - 9 миллионов населения) и в основном с небольшой регистрацией случаев ( больше всего случаев из очистившихся было у Маврикия - 332 ).

Китай с 17 апреля ноль смертей от коронавируса.
Похвалим в этот раз Израиль - классическая графика подавления эпидемии. Таиланд за вчера ноль заболевших, всё под контролем.

Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.
Неудачно вышел Иран, пошёл на второй пик. Неудачно выходит Ливан.
У остальных пока всё спокойно. :D

Израиль все больше открывается и снимает карантин вопреки мнению врачей так что ситуация может измениться в течение 2-х недель.
Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину. Хотя они понимают что коллективный иммунитет а отличие от России не выработан и внешние контакты на ближайшее будущее не предусматривается.
О России - https://m.youtube.com/watch?v=E56Egr4fQBY
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:36

  shapo написав:Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину.

Почему не пишу ?
"Если посмотреть по континентам, :
... Австралия + Океания - 0,01 % от всех вновь заболевших за день в мире"

Раньше, часто про них писал, но там давно уже стабильность, а интересно развитие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:58

  freeze написав:
  shapo написав:Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину.

Почему не пишу ?
"Если посмотреть по континентам, :
... Австралия + Океания - 0,01 % от всех вновь заболевших за день в мире"

Раньше, часто про них писал, но там давно уже стабильность, а интересно развитие.


Пока не откроют страну ничего не изменится хотя масок там не носили, но чётко держали и держат дистанцию и в супер запускали первыми пожилых. Сейчас пускают всех, открыли рынки, но границы между штатами пока закрыты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:37

https://youtu.be/a1DXjmKsAFw
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shapo
 
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