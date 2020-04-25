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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1293129412951296

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16

  freeze написав:Итак давайте посмотрим статистику за вчера пятницу, 22 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.

Количество заболевших за вчера + 107 716.
Абсолютный рекорд по количеству заболевших за день.
Закрываем этап серых будней пандемии, который длился 51 день с конца марта с количеством зараженных 74-100 тысяч в день.
Открываем новый этап, восхождение с плато. 22 мая считаем 3-им днём нового этапа.

Никак не может прерваться давняя традиция концентрировать большинство новых случаев заболевания и новых смертей в трех первых странах ТОПа:
США, Бразилия и Испания дали 56 % умерших за день.
США, Россия и Бразилия дали 50 % заболевших за день.

Если посмотреть по континентам, то за прошедшую неделю видим ряд важных изменений:
Впервые Южная Америка стала лидером по количеству новых больных за день, 27.4 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили.
Северная Америка дала 27.3 % вновь заболевших, в основном это США.
Азия в относительных показателях также пошла вверх, 23 % новых случаев, лидеры тут по-прежнему Индия и Саудовская Аравия.
Европа быстрыми темпами уходит на второстепенные роли, доля Европы 18 %, по-прежнему тут в основном Россия и Великобритания.
Африка - 3,9 %, в основном ЮАР и Египет
Австралия + Океания - 0,01 %
Итого - рады за Европу, болеем за наших )))

В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:
1. США + 24 197 за вчерашний день - медленно, но снижаются
2. соседи Бразилия + Перу + 22 898 - быстро растут, за неделю + 19 %
3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 10 865 - стремительный рост, за неделю показатель вырос на 70 %
4. Россия + 8894 - очень медленно, но снижаются
5. Западная Европа вся примерно + 7728, за неделю показатель упал на 8 % !
6. Аравийский полуостров + 7097 - тут рост ускоряется, за неделю + 48 %
Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей - 76 %.

Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.
Максимальные показатели или близкие к ним вчера показали:
Бразилия + 19969 - 2-й результат
Индия + 6568 - maximum
Чили + 4276 - maximum
Мексика + 2973 - maximum
Катар + 1830 - maximum
Эмираты + 994 - maximum
Колумбия + 801 - maximum
Египет + 783 - maximum
а также Аргентина, Казахстан, Оман, Гвинея, Гватемала, Джибути, Габон и тд.
То есть как видим никаких европейских стран в этом списке нет, всё спокойно.
Хотя вчера Россия установила свой рекорд по умершим - 150. Это пока отголоски недавних максимумов.

Швеция застряла на стадии плато, скоро будет два месяца как.
Аналогично и у Польши тоже самое, застряли.
Но большинство европейских стран, спустившись с пиков, вошли
в какое-то нижнее плато, где опять нет ни увеличения, ни сокращения
количества заболевших - видимо плата за оставшееся всё-таки
перемещение людей между странами.
Лишь небольшое количество европейских стран прямо таки идеальны
в борьбе с эпидемией. В Черногории остался всего один активный больной, в Исландии всего 2 больных, и их судя по всему скоро выпишут, в Монако 3 больных на моменте.

Бацька продолжает мутить, с 5 мая в Беларуси количество новых случаев колеблется в очень узком диапазоне 905-969, что выглядит уже нелепо. Такого узкого диапазона такое продолжительное время не было ни в одной стране.

Расширяется список стран и территорий, которых посетил коронавирус, и которые освободились от него. Таковых уже - 22.
Пока это страны в основном небольшие (самая крупная из них это Папуа-Новая Гвинея - 9 миллионов населения) и в основном с небольшой регистрацией случаев ( больше всего случаев из очистившихся было у Маврикия - 332 ).

Китай с 17 апреля ноль смертей от коронавируса.
Похвалим в этот раз Израиль - классическая графика подавления эпидемии. Таиланд за вчера ноль заболевших, всё под контролем.

Наблюдаем по странам, ослабившим карантин.
Неудачно вышел Иран, пошёл на второй пик. Неудачно выходит Ливан.
У остальных пока всё спокойно. :D

Израиль все больше открывается и снимает карантин вопреки мнению врачей так что ситуация может измениться в течение 2-х недель.
Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину. Хотя они понимают что коллективный иммунитет а отличие от России не выработан и внешние контакты на ближайшее будущее не предусматривается.
О России - https://m.youtube.com/watch?v=E56Egr4fQBY
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:36

  shapo написав:Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину.

Почему не пишу ?
"Если посмотреть по континентам, :
... Австралия + Океания - 0,01 % от всех вновь заболевших за день в мире"

Раньше, часто про них писал, но там давно уже стабильность, а интересно развитие.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:58

  freeze написав:
  shapo написав:Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии. Там и ранее, и сейчас низкий уровень заражения и смертности благодаря своевременно введенному жёсткому карантину.

Почему не пишу ?
"Если посмотреть по континентам, :
... Австралия + Океания - 0,01 % от всех вновь заболевших за день в мире"

Раньше, часто про них писал, но там давно уже стабильность, а интересно развитие.


Пока не откроют страну ничего не изменится хотя масок там не носили, но чётко держали и держат дистанцию и в супер запускали первыми пожилых. Сейчас пускают всех, открыли рынки, но границы между штатами пока закрыты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:37

https://youtu.be/a1DXjmKsAFw
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:20

  shapo написав:Врачей так что ситуация может измениться в течение 2-х недель.
Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии.

У тебя же сын в Австралии, медик. Но ты ничего не пишешь об Австралии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А как же Квартал 95??
Росія вже тут: українця оштрафували за репост публікації із Зеленським
Vgolos https://vgolos.info/rosiia-vzhe-tut-ukr ... elens-kym/
25.04.2020
Суди штрафують користувачів Facebook за репост картинки із зображенням президента Зеленського та номером гарячої лінії СБУ


15 квітня відбулося засідання Ленінського райсуду Полтави під головуванням судді Руслана Тимчука. На засіданні розглянули адміністративну справу про притягнення до адміністративної відповідальності полтавця Віктора Л. за порушення ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток).

Суд встановив, що Віктор Л. 22 березня у соцмережі Facebook зробив репост картинки, на якій зображений Президент України Володимир Зеленський, гаряча лінія СБУ «0800-501-482» та текст «Ті хто наживається на горі. Маска 1,60 грн. за шт.». Дана публікація, на думку суду, містить неправдиву інформацію, яка могла викликати паніку серед населення.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:29

  pesikot написав:
  shapo написав:Врачей так что ситуация может измениться в течение 2-х недель.
Ничего не пишите о Австралии и Новой Зеландии.

У тебя же сын в Австралии, медик. Но ты ничего не пишешь об Австралии

В отличие от тебя он тяжело работает и учится и у него нет времени собирать статистику по Австралии и даже по штату Виктория - он делом занят
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из-за коронавируса в мире может исчезнуть целая страна - ООН
https://golos.ua/i/752321
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:42

  varlo написав:Из-за коронавируса в мире может исчезнуть целая страна - ООН
https://golos.ua/i/752321


То какая-то паранойя полуграмотных журналистов.
Йемен как страна легко может исчезнуть, но явно не по причине коронавируса.
А потому что Эмираты стали резко поддерживать сепаратистов Юга, который хотят отделиться от Севера. Впрочем раньше несколько десятилетий в прошлом веке это и так были вполне две разные суверенные страны со множеством отличий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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