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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:29
Если можно freeze дайте мне совет я в политике не очень оставаться или нет в ливии ? За нами самолёт прислали вот и мучаюсь решаю тоже патовая ситуация два берега и две стороны Турция и Россия
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choca
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:42
choca написав:Если можно freeze дайте мне совет я в политике не очень оставаться или нет в ливии ? За нами самолёт прислали вот и мучаюсь решаю тоже патовая ситуация два берега и две стороны Турция и Россия
А в каком месте в Ливии вы находитесь ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ
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