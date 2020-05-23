Додано: Нед 24 тра, 2020 09:52

Из занимательной статистики.



Количество заболевших в Черновицкой области в три раза больше, чем в Гонконге.

Одинаково с Таиландом и больше, чем в Греции.

Если Черновицкую область внести в список стран, ранжированных по количеству заболевших, то область заняла бы почетное 26 место среди европейских стран и 76 место в мире.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.