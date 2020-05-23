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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1294129512961297

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если можно freeze дайте мне совет я в политике не очень оставаться или нет в ливии ? За нами самолёт прислали вот и мучаюсь решаю тоже патовая ситуация два берега и две стороны Турция и Россия
choca
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

choca написав:Если можно freeze дайте мне совет я в политике не очень оставаться или нет в ливии ? За нами самолёт прислали вот и мучаюсь решаю тоже патовая ситуация два берега и две стороны Турция и Россия


А в каком месте в Ливии вы находитесь ?
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 09:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Леся Литвинова: «Люди не розуміють, чим під час епідемії зайнята влада та чим аргументовані конкретні протоколи чи обмеження»
https://m.tyzhden.ua/Society/243524?fbclid=IwAR11lmJ16SIPR7RzWlKN4cTHZRAI65eHTubk2rQllkBNupl9G7vMSqJZ3E4?fbclid=IwAR11lmJ16SIPR7RzWlKN4cTHZRAI65eHTubk2rQllkBNupl9G7vMSqJZ3E4
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 20986
Нових - 406
Одужало - 7108
Загинуло - 617
Підозри - 52534

Вінницька область — 889
Волинська область — 771 Дніпропетровська область — 869
Донецька область — 143
Житомирська область — 626
Закарпатська область — 1061
Запорізька область — 410
Івано-Франківська область — 1277
Кіровоградська область — 473
м. Київ — 2623
Київська область — 1419
Львівська область — 1333
Луганська область — 43
Миколаївська область — 280
Одеська область — 827
Полтавська область — 266
Рівненська область — 1417
Сумська область — 166
Тернопільська область — 1115 Харківська область — 910
Херсонська область — 177
Хмельницька область — 346 Чернівецька область — 3028
Черкаська область — 388
Чернігівська область — 129
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 09:52

Из занимательной статистики.

Количество заболевших в Черновицкой области в три раза больше, чем в Гонконге.
Одинаково с Таиландом и больше, чем в Греции.
Если Черновицкую область внести в список стран, ранжированных по количеству заболевших, то область заняла бы почетное 26 место среди европейских стран и 76 место в мире.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:30

Поговорил с шурином из Чикаго.
У его дочки заболела коронавирусом лучшая подружка. 21 год, учится в колледже, по вечерам, чтобы оплатить обучение, подрабатывает в доме престарелых сиделкой.
Несмотря на юный возраст всё не так легко -
из симптомов - напрочь пропало обоняние, постоянный кашель, температура не очень большая 37,5, но "ломает" сильно суставы и всё тело.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:44

https://m.tyzhden.ua/publication/243639
Лжепророки від медицини
Коронавірусна криза яскраво підсвітила іншу — експертну. Про вірус розповідають політики, «міцні господарники», ведучі ток-шоу, юристи, самоназвані експерти з геть усього, блогери, які на око діагностують інфікованість та виходять в ефіри на найрейтинговіших телеканалах. У цій поліфонії «експертних» думок нерідко губляться заяви вчених, які справді розбираються в темі. ...

Там дальше об учёных, которые "пургу гонят" (с примерами).
Это подчеркивает сложность принятия правильных решений политиками (не понятно, кого слушать). Не стоит забывать, что учёные тоже люди, у которых есть личные мотивы и интересы, не всегда совпадающие с научной объективностью.
В этой связи хотел бы отметить заслуги Комаровского, на мой взгляд, достаточно объективно и уравновешенно рассказывающего о коронавирусе. Без нагнетания паники, но и без преуменьшения опасности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Типичная клиника совида у девушке скорейшего ей выздоровления У нас мало кейсов около 80 на всю страну думаю после прибытия самолетов с гражданами из Киева и Стамбула показатели возрастут . Я понимаю ваш вопрос нахожусь далеко от точек столкновения интересов те выхода нефти и портов кстати поздравляю всех с окончанием рамадана !Пусть везде будет мир !
choca
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:55

  varlo написав:Леся Литвинова: «Люди не розуміють, чим під час епідемії зайнята влада та чим аргументовані конкретні протоколи чи обмеження»

Люди всё прекрасно понимают, поэтому справедливо негодуют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:56

  freeze написав:Поговорил с шурином из Чикаго.
У его дочки заболела коронавирусом лучшая подружка. 21 год, учится в колледже, по вечерам, чтобы оплатить обучение, подрабатывает в доме престарелых сиделкой.
Несмотря на юный возраст всё не так легко -
из симптомов - напрочь пропало обоняние, постоянный кашель, температура не очень большая 37,5, но "ломает" сильно суставы и всё тело.

"Найдите 10 отличий" от гриппа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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