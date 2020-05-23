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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:29
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
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unicdima
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:52
unicdima написав:
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%
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safonovstanislav
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:57
safonovstanislav написав: unicdima написав:
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%
Зеленский опять разрешил экспорт медицинских масок из Украины.
Чтоб цены не падали
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:28
freeze написав: safonovstanislav написав: unicdima написав:
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%
Зеленский опять разрешил экспорт медицинских масок из Украины.
Чтоб цены не падали
Нельзя об этом говорить, и репостить, а то за нанетание паники откроют дело...
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