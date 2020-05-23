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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1295129612971298

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:52

  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?

Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:57

  safonovstanislav написав:
  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?

Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%


Зеленский опять разрешил экспорт медицинских масок из Украины.
Чтоб цены не падали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:28

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?

Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%


Зеленский опять разрешил экспорт медицинских масок из Украины.
Чтоб цены не падали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:35

  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?


https://www.youtube.com/watch?v=ZaeVYAFbnrc
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=bP8SeqSNizQ
Врачи и ученые о коронавирусе. «Товарищ» Вирус 2.0. Фильм Ильи Доронова
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43467789923/Vtoraya-volna-ili-novaya-epidemiya-so-smertnostyu-35- - совсем уж популярненькое изложение с вероятно избыточным оптимизмом по поводу российской вакцины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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