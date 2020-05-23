Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:29
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
unicdima
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:52
unicdima написав:
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%
safonovstanislav
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:57
safonovstanislav написав: unicdima написав:
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%
Зеленский опять разрешил экспорт медицинских масок из Украины.
Чтоб цены не падали
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:28
freeze написав: safonovstanislav написав: unicdima написав:
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Если бы их раздавали бесплатно, к-во негативно настроеных было бы меньше. А так, в очередной раз залезли людям в карман, получив прибыль 10000%
Зеленский опять разрешил экспорт медицинских масок из Украины.
Чтоб цены не падали
Нельзя об этом говорить, и репостить, а то за нанетание паники откроют дело...
_Mykola_
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:35
unicdima написав:
Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
https://www.youtube.com/watch?v=ZaeVYAFbnrc
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
yama
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:35
https://www.youtube.com/watch?v=bP8SeqSNizQ
Врачи и ученые о коронавирусе. «Товарищ» Вирус 2.0. Фильм Ильи Доронова
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
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Додано: Нед 24 тра, 2020 14:53
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Нед 24 тра, 2020 15:07
https://glavnoe.ua/news/n357027504-v-moz-priveli-vozrastnuju-statistiku-po-zabolevaemosti-i-smertnosti-ot-koronavirusa
.
Приведены диаграммы по распределению по возрастам заболевших и умерших в Украине.
Да, вторая диаграмма сильно смещена в сторону старших возрастов, но тем не менее 10% умерших в возрасте 40-49 лет и 20% 50-59 лет, т.е. совсем не старики. Благо, что смертей у нас немного - всего 617.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:30
Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.
А вот результаты исследований.
https://hi-news.ru/eto-interesno/zashhitnye-maski-chto-nuzhno-znat.html
5. Трехслойная хирургическая маска
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Particles and Fiber Toxicology, даже самые обыкновенные хирургические маски для лица фильтруют частицы, размером от 0.007 микрон. Несмотря на то, что исследование было посвящено проблеме загрязнения воздуха в Китае, полученные результаты также означают, что самые простые хирургические маски способны отфильтровать до 60% крохотных частиц, включая коронавирус. Посмотрите на график ниже: перед вами размер частиц и респираторы, которые фильтруют воздух, поступающий в дыхательные пути.
Schmit
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