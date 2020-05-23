Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы. А вот результаты исследований. https://hi-news.ru/eto-interesno/zashhitnye-maski-chto-nuzhno-znat.html
5. Трехслойная хирургическая маска Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Particles and Fiber Toxicology, даже самые обыкновенные хирургические маски для лица фильтруют частицы, размером от 0.007 микрон. Несмотря на то, что исследование было посвящено проблеме загрязнения воздуха в Китае, полученные результаты также означают, что самые простые хирургические маски способны отфильтровать до 60% крохотных частиц, включая коронавирус. Посмотрите на график ниже: перед вами размер частиц и респираторы, которые фильтруют воздух, поступающий в дыхательные пути.
[/quote]Я киевлянка, с собачками под мышкой в продуктовые в Киеве не пускают. Говорите место Метро где пустили, я телегу накатаю. Не люблю бред про свою страну. Возле моего дома всеношная с колоколами и пасками была, все страждущие спокойно всё освятили К сожалению, пускают.Но если от дыхания мелкой собачонки вирус особо не разлетится,то от тупых особей , которые маски спускают на шею находясь в магазине,риск поймать заразу реален,и персонал магазинов на это не обращает внимания (за прошедшую неделю ругалась с такими в АТБ,Ашане и Эпицентре).