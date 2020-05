Додано: Нед 24 тра, 2020 16:57

moldashavanin написав: unicdima написав: Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок? Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?



Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ? Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?



плохо, когда воспаление мозга, маски не помогут. но проблема в том, что этот бред уже месяцами несет воз. и усугубляет и так присутствующую скептичность населения плохо, когда воспаление мозга, маски не помогут. но проблема в том, что этот бред уже месяцами несет воз. и усугубляет и так присутствующую скептичность населения

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California