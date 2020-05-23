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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1296129712981299

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:52

  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?


Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:56

  moldashavanin написав:
  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?


Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?


Как бы сильно не сомневались скептики – но простой шерстяной шарф отфильтровывает до 28% вредных и патогенных частиц.
Как показали результаты исследования загрязненного воздуха в Китае, даже обычный шерстяной шарф задерживает до 28% вредных частиц размером больше 0.007 микрон. Это означает, что если вам придется контактировать с больным человеком, самодельная ватно-марлевая повязка снизит шансы заразиться SARS-CoV-2 как минимум на 30%. А это лучше чем ничего.

https://hi-news.ru/eto-interesno/zashhitnye-maski-chto-nuzhno-znat.html
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:57

  moldashavanin написав:
  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?


Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?


плохо, когда воспаление мозга, маски не помогут. но проблема в том, что этот бред уже месяцами несет воз. и усугубляет и так присутствующую скептичность населения
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