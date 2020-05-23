unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?
Как бы сильно не сомневались скептики – но простой шерстяной шарф отфильтровывает до 28% вредных и патогенных частиц. Как показали результаты исследования загрязненного воздуха в Китае, даже обычный шерстяной шарф задерживает до 28% вредных частиц размером больше 0.007 микрон. Это означает, что если вам придется контактировать с больным человеком, самодельная ватно-марлевая повязка снизит шансы заразиться SARS-CoV-2 как минимум на 30%. А это лучше чем ничего.