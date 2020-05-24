unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?
Как бы сильно не сомневались скептики – но простой шерстяной шарф отфильтровывает до 28% вредных и патогенных частиц. Как показали результаты исследования загрязненного воздуха в Китае, даже обычный шерстяной шарф задерживает до 28% вредных частиц размером больше 0.007 микрон. Это означает, что если вам придется контактировать с больным человеком, самодельная ватно-марлевая повязка снизит шансы заразиться SARS-CoV-2 как минимум на 30%. А это лучше чем ничего.
unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?
Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?
Ношение маски дает простое уменьшение количества зараженных, если ее носить правильно, а не на бороде или с вытянутым наружу носом.
Невежество в выполнении простых правил, ведет к ухудшению ситуации в целом, и не только с заболеваемостью, но и дополнительным экономическим потерям каждого жителя страны. Но эту взаимосвязь недалекий "пересичный" любитель перемен и всего нового, не может отследить в большинстве своем... и это печаль.
Schmit написав:Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.
я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять. а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.
Туго коронавирусу в Украине, некем поживиться. В других странах пирует, съедая 90-летних. А в Украине приходиться нападать на более молодых с сомнительными шансами на успех. У нас 90-летних уже съели другие вирусы, когда тем ещё было меньше 70
Schmit написав:Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.
я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять. а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.
safonovstanislav написав:Туго коронавирусу в Украине, некем поживиться. В других странах пирует, съедая 90-летних. А в Украине приходиться нападать на более молодых с сомнительными шансами на успех. У нас 90-летних уже съели другие вирусы, когда тем ещё было меньше 70
та я смотрю у соседей на России находит поживу, спада не наблюдается.